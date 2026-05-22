Пестицид, который раньше использовали в домах, связали со скрытыми изменениями в мозге детей

Учёные связали пренатальное воздействие хлорпирифоса — инсектицида, который раньше широко использовался против насекомых, — с устойчивыми изменениями в мозге детей и подростков, а также с более слабыми результатами в тестах на моторные навыки. Самая тревожная деталь: речь идёт о воздействии ещё до рождения.

Исследователи наблюдали 270 детей и подростков из когорты Columbia Center for Children’s Environmental Health. У всех участников при рождении были обнаружены следы хлорпирифоса в пуповинной крови. Позже, в возрасте от 6 до 14 лет, дети прошли поведенческие оценки и сканирование мозга.

Результат оказался неприятно прямым: чем выше был уровень воздействия пестицида до рождения, тем более выраженными были изменения в структуре, функции и метаболическом состоянии мозга. Кроме того, у детей с более высоким уровнем воздействия хуже выполнялись задания, связанные со скоростью движений и моторным планированием.

То есть это не история про “один странный анализ”. Учёные говорят о дозозависимой связи: больше воздействие — заметнее изменения.

В США хлорпирифос запретили для использования внутри жилых помещений ещё в 2001 году, но он оставался связан с сельским хозяйством. В Евросоюзе подход жёстче: одобрение хлорпирифоса и хлорпирифос-метила не было продлено после оценки EFSA, указавшей на риски для здоровья человека и невозможность установить безопасный уровень воздействия.

После этого ЕС также снизил максимально допустимые остатки этих веществ в продуктах и кормах до фактически минимального уровня — 0,01 мг/кг.

Но это не делает исследование “американской проблемой”. Наоборот, оно объясняет, почему такие вещества убирают с рынка не из бюрократической любви к запретам. Если воздействие до рождения может быть связано с изменениями в мозге через годы, вопрос уже не в том, заметил ли потребитель что-то на тарелке сегодня.

Особенно уязвимыми учёные называют беременных женщин, младенцев и маленьких детей. Именно в эти периоды мозг развивается быстро и особенно чувствителен к токсическим воздействиям. Авторы исследования также предупреждают: другие органофосфатные пестициды могут иметь похожие риски.

Самое тревожное в этой истории — её невидимость. Это не ожог, не мгновенное отравление и не очевидная авария. Воздействие может произойти до рождения, а последствия проявляться через годы — в мозге ребёнка, который никогда не выбирал, чем обрабатывали поля, продукты или воздух вокруг его семьи.

Здесь нет простого вывода в стиле “теперь не ешьте овощи”. Но есть другой, гораздо более серьёзный: химия, которая кажется далёкой и промышленной, иногда оказывается ближе к детскому организму, чем хотелось бы думать.