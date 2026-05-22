Пестицид, который раньше использовали в домах, связали со скрытыми изменениями в мозге детей

Редакция PRESS 22 мая, 2026 15:28

Наука 0 комментариев

Обычные фрукты, овощи, зерно и поле за городом редко выглядят как угроза из научного триллера. Но новое исследование снова напомнило: некоторые химические вещества могут оставлять след задолго до того, как ребёнок сам начнёт ходить, говорить и есть с общего стола.

Учёные связали пренатальное воздействие хлорпирифоса — инсектицида, который раньше широко использовался против насекомых, — с устойчивыми изменениями в мозге детей и подростков, а также с более слабыми результатами в тестах на моторные навыки. Самая тревожная деталь: речь идёт о воздействии ещё до рождения.

Исследователи наблюдали 270 детей и подростков из когорты Columbia Center for Children’s Environmental Health. У всех участников при рождении были обнаружены следы хлорпирифоса в пуповинной крови. Позже, в возрасте от 6 до 14 лет, дети прошли поведенческие оценки и сканирование мозга.

Результат оказался неприятно прямым: чем выше был уровень воздействия пестицида до рождения, тем более выраженными были изменения в структуре, функции и метаболическом состоянии мозга. Кроме того, у детей с более высоким уровнем воздействия хуже выполнялись задания, связанные со скоростью движений и моторным планированием.

То есть это не история про “один странный анализ”. Учёные говорят о дозозависимой связи: больше воздействие — заметнее изменения.

В США хлорпирифос запретили для использования внутри жилых помещений ещё в 2001 году, но он оставался связан с сельским хозяйством. В Евросоюзе подход жёстче: одобрение хлорпирифоса и хлорпирифос-метила не было продлено после оценки EFSA, указавшей на риски для здоровья человека и невозможность установить безопасный уровень воздействия.

После этого ЕС также снизил максимально допустимые остатки этих веществ в продуктах и кормах до фактически минимального уровня — 0,01 мг/кг.

Но это не делает исследование “американской проблемой”. Наоборот, оно объясняет, почему такие вещества убирают с рынка не из бюрократической любви к запретам. Если воздействие до рождения может быть связано с изменениями в мозге через годы, вопрос уже не в том, заметил ли потребитель что-то на тарелке сегодня.

Особенно уязвимыми учёные называют беременных женщин, младенцев и маленьких детей. Именно в эти периоды мозг развивается быстро и особенно чувствителен к токсическим воздействиям. Авторы исследования также предупреждают: другие органофосфатные пестициды могут иметь похожие риски.

Самое тревожное в этой истории — её невидимость. Это не ожог, не мгновенное отравление и не очевидная авария. Воздействие может произойти до рождения, а последствия проявляться через годы — в мозге ребёнка, который никогда не выбирал, чем обрабатывали поля, продукты или воздух вокруг его семьи.

Здесь нет простого вывода в стиле “теперь не ешьте овощи”. Но есть другой, гораздо более серьёзный: химия, которая кажется далёкой и промышленной, иногда оказывается ближе к детскому организму, чем хотелось бы думать.

Комментарии (0)

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

