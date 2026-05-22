Санкции уже не предупреждение: штрафы, сроки и аресты

Редакция PRESS 22 мая, 2026 15:28

0 комментариев

Scapix/REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

В Латвии за первые три месяца года начаты 24 новых уголовных процесса о нарушении международных санкций. Об этом агентству LETA сообщили в Службе финансовой разведки. Еще в шести делах начато уголовное преследование, обвинения предъявлены семи физическим лицам. Пять уголовных процессов переданы в суд, два завершены прокурорским предписанием о наказании.

В одном из таких дел физическому лицу назначен штраф в 9360 евро, а с юридического лица взыскали более 17 100 евро. Речь шла о попытке вывезти в Россию санкционные товары - грунтовочные изделия стоимостью 67 000 евро. Для этого использовались поддельные документы, а конечным пунктом назначения был указан Казахстан. Товар ранее конфисковали, продали, а вырученные деньги перечислили в госбюджет.

Во втором деле гражданке России с постоянным видом на жительство в Латвии назначили пробационный надзор на три года. По данным Службы финансовой разведки, она из корыстных побуждений сознательно нарушала санкции ЕС против России: удаленно работала программистом в зарегистрированной в России компании и систематически оказывала запрещенные консультационные IT-услуги.

За первые месяцы года латвийские суды завершили рассмотрение 11 уголовных дел о нарушении санкций. В одном деле уже вступил в силу приговор, по которому двум лицам назначены штрафы на сумму более 26 000 евро. В двух случаях уголовные процессы прекращены, поскольку суд не нашел состава преступления.

Еще шесть человек осуждены по делам, где приговоры к концу квартала не вступили в силу. В двух случаях назначено лишение свободы - на девять лет и восемь месяцев, а также на три года. При этом самый жесткий срок был назначен за совокупность нескольких преступлений.

Крупнейший штраф для физического лица составил 31 000 евро. Самое большое взыскание с юридического лица - 39 000 евро.

В первом квартале Служба финансовой разведки получила 310 сообщений о подозрительных сделках с признаками нарушения санкций или попытки их обойти. Чаще всего речь шла о возможной отправке запрещенных товаров в Россию через третьи страны, услугах российским компаниям, счетах в банках из санкционных списков и перевозке наличных в Россию.

К концу первого квартала в латвийских финансовых учреждениях и госрегистрах были заморожены активы лиц из санкционных списков: 152,2 млн евро, 103 объекта недвижимости, 66 транспортных средств, 11 единиц тракторной техники, одно судно, одно стадо и 12 товарных знаков.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

