Санкции уже не предупреждение: штрафы, сроки и аресты

В одном из таких дел физическому лицу назначен штраф в 9360 евро, а с юридического лица взыскали более 17 100 евро. Речь шла о попытке вывезти в Россию санкционные товары - грунтовочные изделия стоимостью 67 000 евро. Для этого использовались поддельные документы, а конечным пунктом назначения был указан Казахстан. Товар ранее конфисковали, продали, а вырученные деньги перечислили в госбюджет.

Во втором деле гражданке России с постоянным видом на жительство в Латвии назначили пробационный надзор на три года. По данным Службы финансовой разведки, она из корыстных побуждений сознательно нарушала санкции ЕС против России: удаленно работала программистом в зарегистрированной в России компании и систематически оказывала запрещенные консультационные IT-услуги.

За первые месяцы года латвийские суды завершили рассмотрение 11 уголовных дел о нарушении санкций. В одном деле уже вступил в силу приговор, по которому двум лицам назначены штрафы на сумму более 26 000 евро. В двух случаях уголовные процессы прекращены, поскольку суд не нашел состава преступления.

Еще шесть человек осуждены по делам, где приговоры к концу квартала не вступили в силу. В двух случаях назначено лишение свободы - на девять лет и восемь месяцев, а также на три года. При этом самый жесткий срок был назначен за совокупность нескольких преступлений.

Крупнейший штраф для физического лица составил 31 000 евро. Самое большое взыскание с юридического лица - 39 000 евро.

В первом квартале Служба финансовой разведки получила 310 сообщений о подозрительных сделках с признаками нарушения санкций или попытки их обойти. Чаще всего речь шла о возможной отправке запрещенных товаров в Россию через третьи страны, услугах российским компаниям, счетах в банках из санкционных списков и перевозке наличных в Россию.

К концу первого квартала в латвийских финансовых учреждениях и госрегистрах были заморожены активы лиц из санкционных списков: 152,2 млн евро, 103 объекта недвижимости, 66 транспортных средств, 11 единиц тракторной техники, одно судно, одно стадо и 12 товарных знаков.