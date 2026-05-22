Дроны меняют правила: Латвия запускает два новых варианта тревоги

Желтое предупреждение будет информационным. Оно не требует немедленных действий, но означает, что жителям нужно следить за сообщениями о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии.

Оранжевое предупреждение будет означать, что угроза в воздушном пространстве уже зафиксирована. В этом случае людям нужно сразу действовать по указанным инструкциям.

Национальные вооруженные силы поясняют: при росте или снижении угрозы сообщения могут меняться - с желтого уровня на оранжевый и обратно. Система сотового вещания является одним из инструментов раннего предупреждения государства и позволяет быстро информировать жителей о рисках безопасности и действиях в кризисной ситуации.

При желтом предупреждении дополнительная реакция пока не нужна. Если ситуация изменится, людям отправят новое сообщение с инструкциями.

При оранжевом предупреждении нужно зайти в помещение и соблюдать принцип двух стен. Также необходимо следить за официальными сообщениями. Если при таком предупреждении человек заметит низколетящий или подозрительный объект, приближаться к нему нельзя - нужно звонить по номеру 112.

Жителей призывают заранее изучить рекомендации по безопасности на сайтах sargs.lv и 112.lv.

В последние месяцы такие сообщения уже получали жители Латгалии и Видземе. Они были связаны, вероятно, с приближением или залетом в воздушное пространство Латвии дронов, участвующих в российско-украинской войне. Несколько раз такие беспилотники взрывались на территории страны. В том числе 7 мая это произошло на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.

Люди при этих инцидентах не пострадали. Однако последний случай в Резекне сначала привел к отставке министра обороны, а затем - к падению всего правительства под руководством Эвики Силини. Сейчас идут переговоры о создании нового правительства. Пока оно не утверждено, работу продолжает прежний Кабинет министров.