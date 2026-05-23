В ведомстве считают, что название этой портовой территории стоит пересмотреть. Аргумент - нынешняя геополитическая обстановка и необходимость укреплять информационное пространство Латвии. По позиции министерства, такие места в столице должны работать на образ современной европейской Риги и отражать ценности латвийского государства.

История самого острова куда старше нынешнего спора. Он находится в северной части Риги, у устья Даугавы, недалеко от выхода реки в Рижский залив. Территория сформировалась еще в первой половине XVIII века. Речь идет о природной зоне площадью около 3 гектаров.

Русский остров не относится к крупным городским островам, но и совсем малым его не назвать. При этом с 1940-х годов он фактически уже не остров, а полуостров. Название, однако, сохранилось, как это часто бывает с географией: рельеф меняется быстрее, чем привычка говорить по-старому.

Место остается незаселенным. Возможно, именно поэтому оно долго не попадало в первую линию кампаний по переименованию. Теперь же громкий заход круизного судна вывел старое название из портовой тени. И министерство решило: если в Ригу приходит рекордный лайнер, то встречать его должен не исторический топоним "неправильным"с политическим душком, а что-то более подходящее нынешней Латвии. Например, Украинский остров.