Аллигаторы в канализации оказались не только городской легендой — это подтвердил робот

Редакция PRESS 22 мая, 2026 16:11

Животные 0 комментариев

В Нью-Йорке есть легенда про аллигаторов в канализации. Во Флориде, как выяснилось, для такой легенды достаточно просто отправить робота в трубу.

В городе Овьедо рабочие проверяли ливневую систему: на дороге появлялись провалы, и нужно было понять, что происходит под асфальтом. В трубу отправили маленького робота с камерой. Ожидали трещины, дефекты, возможно, проблемы с водой или грунтом.

А потом в темноте появились два светящихся глаза.

Сначала это могло выглядеть как что угодно: жаба, мусор, странный отблеск. Но камера подъехала ближе, и стало понятно: в ливневой трубе сидит настоящий американский аллигатор длиной около полутора метров.

Не игрушка. Не мем. Не страшилка для детей, которые слишком долго смотрели фильмы про канализацию.

Аллигатор сначала развернулся к камере и открыл пасть, словно пытался объяснить роботу, кто здесь главный. Потом решил, что разговор окончен, и спокойно ушёл дальше по трубе. Робот поехал за ним, но погоня продлилась недолго: примерно через 340 футов техника застряла на неровности, а аллигатор исчез в подземной системе.

Городские власти позже написали, что это ещё одна причина не гулять по ливневым трубам. Для Флориды это, пожалуй, один из самых спокойных способов сказать: “Пожалуйста, не лезьте туда, где в темноте может жить рептилия с зубами”.

Как он туда попал? По версии городских служб, аллигатор мог зайти через один из ливневых прудов, связанных с дренажной сетью. Для Флориды это не такой уж фантастический сценарий: там городская инфраструктура часто соседствует с водой, болотами и животными, которые не спрашивают разрешения у коммунальных служб.

Самое смешное в этой истории то, что знаменитая легенда про аллигаторов в канализации всегда казалась чем-то нью-йоркским: экзотический питомец вырос, надоел хозяину, его якобы спустили в унитаз, а дальше он стал чудовищем под городом.

Но настоящую видеоверсию этой легенды дала не Нью-Йоркская канализация, а Флорида. И не в кино, а во время обычной проверки трубы из-за проблем с дорогой.

Аллигатор, судя по всему, никуда особенно не спешил. Он просто жил своей подземной жизнью, пока к нему не приехал робот с камерой.

И если раньше фраза “там в канализации аллигатор” звучала как шутка, то теперь у Флориды есть короткий ответ: да, бывает. Поэтому лучше всё-таки не проверять лично.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

