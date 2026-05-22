Аллигаторы в канализации оказались не только городской легендой — это подтвердил робот

В городе Овьедо рабочие проверяли ливневую систему: на дороге появлялись провалы, и нужно было понять, что происходит под асфальтом. В трубу отправили маленького робота с камерой. Ожидали трещины, дефекты, возможно, проблемы с водой или грунтом.

А потом в темноте появились два светящихся глаза.

Сначала это могло выглядеть как что угодно: жаба, мусор, странный отблеск. Но камера подъехала ближе, и стало понятно: в ливневой трубе сидит настоящий американский аллигатор длиной около полутора метров.

Не игрушка. Не мем. Не страшилка для детей, которые слишком долго смотрели фильмы про канализацию.

Аллигатор сначала развернулся к камере и открыл пасть, словно пытался объяснить роботу, кто здесь главный. Потом решил, что разговор окончен, и спокойно ушёл дальше по трубе. Робот поехал за ним, но погоня продлилась недолго: примерно через 340 футов техника застряла на неровности, а аллигатор исчез в подземной системе.

Городские власти позже написали, что это ещё одна причина не гулять по ливневым трубам. Для Флориды это, пожалуй, один из самых спокойных способов сказать: “Пожалуйста, не лезьте туда, где в темноте может жить рептилия с зубами”.

Как он туда попал? По версии городских служб, аллигатор мог зайти через один из ливневых прудов, связанных с дренажной сетью. Для Флориды это не такой уж фантастический сценарий: там городская инфраструктура часто соседствует с водой, болотами и животными, которые не спрашивают разрешения у коммунальных служб.

Самое смешное в этой истории то, что знаменитая легенда про аллигаторов в канализации всегда казалась чем-то нью-йоркским: экзотический питомец вырос, надоел хозяину, его якобы спустили в унитаз, а дальше он стал чудовищем под городом.

Но настоящую видеоверсию этой легенды дала не Нью-Йоркская канализация, а Флорида. И не в кино, а во время обычной проверки трубы из-за проблем с дорогой.

Аллигатор, судя по всему, никуда особенно не спешил. Он просто жил своей подземной жизнью, пока к нему не приехал робот с камерой.

И если раньше фраза “там в канализации аллигатор” звучала как шутка, то теперь у Флориды есть короткий ответ: да, бывает. Поэтому лучше всё-таки не проверять лично.