Почему работодатели ищут людей, а 66 тысяч без работы?

Экономист Банка Латвии Иева Опмане указывает: 7,1% - это не абстрактная статистика, а около 66 000 человек, которые хотят работать, но не нашли место. И здесь возникает неприятный вопрос: если работодатели годами жалуются на нехватку работников, почему десятки тысяч людей остаются без работы?

Одна из причин - география. В Риге зарегистрированная безработица в конце апреля составляла всего 3,6%. В Латгалии - уже 9,7%, а фактический уровень может быть еще выше. Программы региональной мобильности существуют, но, по словам Опмане, людям нередко легче решиться на работу за границей, чем ежедневно ездить в соседний город.

Проблема не только в расстояниях. Работодателям по-прежнему не хватает специалистов в здравоохранении, IT, инженерии и ряде других сфер. При этом навыки многих соискателей не совпадают с тем, что нужно компаниям.

«Похоже, такое обучение на протяжении всей жизни само по себе становится навыком, который нужно развивать. Сейчас, однако, часто именно работодатель должен сделать первый шаг, обеспечив обучение нового работника на рабочем месте и взяв на себя связанные с этим расходы», - говорит Опмане.

Экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш видит начало года более спокойным. По его оценке, важная цифра - рост числа занятых на 3200 человек за год. Безработица снизилась с 7,4% до 7,1%, а зарегистрированная - с 5,6% до 5,1%. Он также отмечает рост занятости среди людей 55-74 лет: с 50,4% до 51,4%.

При этом Страутиньш предупреждает о более крупном вызове - влиянии искусственного интеллекта и автоматизации. По его словам, изменения могут ударить по сферам, которые долго тянули латвийскую экономику вперед, включая IT и бизнес-услуги. Производительность может резко вырасти, но вопрос в том, создаст ли это достаточно рабочих мест и доходов именно для Латвии.

Старший экономист Swedbank Агнесе Буцениеце считает, что рост безработицы по сравнению с концом прошлого года был ожидаемым: зимой сезонных работ меньше. По сравнению с началом 2025 года ситуация, наоборот, улучшилась на 0,3 процентного пункта.

Swedbank прогнозирует, что при быстром восстановлении судоходства через Ормузский пролив рынок труда останется стабильным, а средняя безработица в этом году может составить около 6,7%. Если кризис затянется, удар по экономике и занятости будет заметно тяжелее.

По данным Центрального статистического управления, в первом квартале в Латвии работали 871 200 человек, или 63,8% жителей в возрасте от 15 до 74 лет. За год число занятых выросло на 3200, а безработных стало 66 400 - на 3100 меньше, чем годом ранее.