Почему работодатели ищут людей, а 66 тысяч без работы?

Редакция PRESS 22 мая, 2026 17:04

В Латвии безработица остается сравнительно низкой, но экономисты не спешат радоваться. По данным, которые банковские аналитики прокомментировали агентству LETA, в первом квартале уровень безработицы составил 7,1% экономически активного населения. Формально рынок труда держится. По сути - внутри него копятся старые перекосы.

Экономист Банка Латвии Иева Опмане указывает: 7,1% - это не абстрактная статистика, а около 66 000 человек, которые хотят работать, но не нашли место. И здесь возникает неприятный вопрос: если работодатели годами жалуются на нехватку работников, почему десятки тысяч людей остаются без работы?

Одна из причин - география. В Риге зарегистрированная безработица в конце апреля составляла всего 3,6%. В Латгалии - уже 9,7%, а фактический уровень может быть еще выше. Программы региональной мобильности существуют, но, по словам Опмане, людям нередко легче решиться на работу за границей, чем ежедневно ездить в соседний город.

Проблема не только в расстояниях. Работодателям по-прежнему не хватает специалистов в здравоохранении, IT, инженерии и ряде других сфер. При этом навыки многих соискателей не совпадают с тем, что нужно компаниям.

«Похоже, такое обучение на протяжении всей жизни само по себе становится навыком, который нужно развивать. Сейчас, однако, часто именно работодатель должен сделать первый шаг, обеспечив обучение нового работника на рабочем месте и взяв на себя связанные с этим расходы», - говорит Опмане.

Экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш видит начало года более спокойным. По его оценке, важная цифра - рост числа занятых на 3200 человек за год. Безработица снизилась с 7,4% до 7,1%, а зарегистрированная - с 5,6% до 5,1%. Он также отмечает рост занятости среди людей 55-74 лет: с 50,4% до 51,4%.

При этом Страутиньш предупреждает о более крупном вызове - влиянии искусственного интеллекта и автоматизации. По его словам, изменения могут ударить по сферам, которые долго тянули латвийскую экономику вперед, включая IT и бизнес-услуги. Производительность может резко вырасти, но вопрос в том, создаст ли это достаточно рабочих мест и доходов именно для Латвии.

Старший экономист Swedbank Агнесе Буцениеце считает, что рост безработицы по сравнению с концом прошлого года был ожидаемым: зимой сезонных работ меньше. По сравнению с началом 2025 года ситуация, наоборот, улучшилась на 0,3 процентного пункта.

Swedbank прогнозирует, что при быстром восстановлении судоходства через Ормузский пролив рынок труда останется стабильным, а средняя безработица в этом году может составить около 6,7%. Если кризис затянется, удар по экономике и занятости будет заметно тяжелее.

По данным Центрального статистического управления, в первом квартале в Латвии работали 871 200 человек, или 63,8% жителей в возрасте от 15 до 74 лет. За год число занятых выросло на 3200, а безработных стало 66 400 - на 3100 меньше, чем годом ранее.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

