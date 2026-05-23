Такие правила предусмотрены в подготовленных министерством рекомендациях для подведомственных учреждений и капитальных обществ, включая региональный общественный транспорт. Документ касается действий при воздушной угрозе в восточных приграничных краях Латвии и отдельно регулирует информирование пассажиров.

Государственный секретарь Министерства сообщения Андулис Жидковс подчеркивает, что в таких ситуациях главным остается безопасность. Поэтому и перевозчики, и их сотрудники, и пассажиры должны заранее понимать порядок действий.

«Самое важное, что в таких случаях должны помнить пассажиры, - никто не будет оставлен на дороге или в месте, где остановился поезд», - заявил Жидковс.

При оранжевом предупреждении в зоне угрозы новые рейсы начинать не будут, а транспортные средства не должны въезжать на опасную территорию. Если прямой и очевидной угрозы нет, рейс может продолжиться, но только при условии, что транспорт сможет покинуть опасную зону в течение 20 минут.

Если сделать это невозможно, автобус или поезд должен проследовать до ближайшего места, где пассажиры и экипаж смогут укрыться. В железнодорожном сообщении, если позволяют условия, людей будут эвакуировать в залы ожидания на станции.

Водитель автобуса или машинист поезда должен сообщить пассажирам, что будет происходить дальше и куда направится транспорт. После отмены угрозы перевозки по маршрутам возобновляются, а пассажиров должны довезти дальше, а не оставить посреди дороги.

В Министерстве сообщения уточняют, что рекомендации подготовлены на основе действующего нормативного регулирования. При этом документ могут уточнять по мере изменения ситуации. Главный принцип, по данным министерства, - безопасность жителей.