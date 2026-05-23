Воздушная тревога! И вас высадят из поезда. Но обещают: пассажиров не бросят на дороге (1)

Редакция PRESS 23 мая, 2026 11:06

При угрозе в воздушном пространстве пассажиров общественного транспорта не оставят на дороге или в месте, где автобус либо поезд вынужденно остановится. После отмены угрозы рейс должен быть завершен. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве сообщения.

Такие правила предусмотрены в подготовленных министерством рекомендациях для подведомственных учреждений и капитальных обществ, включая региональный общественный транспорт. Документ касается действий при воздушной угрозе в восточных приграничных краях Латвии и отдельно регулирует информирование пассажиров.

Государственный секретарь Министерства сообщения Андулис Жидковс подчеркивает, что в таких ситуациях главным остается безопасность. Поэтому и перевозчики, и их сотрудники, и пассажиры должны заранее понимать порядок действий.

«Самое важное, что в таких случаях должны помнить пассажиры, - никто не будет оставлен на дороге или в месте, где остановился поезд», - заявил Жидковс.

При оранжевом предупреждении в зоне угрозы новые рейсы начинать не будут, а транспортные средства не должны въезжать на опасную территорию. Если прямой и очевидной угрозы нет, рейс может продолжиться, но только при условии, что транспорт сможет покинуть опасную зону в течение 20 минут.

Если сделать это невозможно, автобус или поезд должен проследовать до ближайшего места, где пассажиры и экипаж смогут укрыться. В железнодорожном сообщении, если позволяют условия, людей будут эвакуировать в залы ожидания на станции.

Водитель автобуса или машинист поезда должен сообщить пассажирам, что будет происходить дальше и куда направится транспорт. После отмены угрозы перевозки по маршрутам возобновляются, а пассажиров должны довезти дальше, а не оставить посреди дороги.

В Министерстве сообщения уточняют, что рекомендации подготовлены на основе действующего нормативного регулирования. При этом документ могут уточнять по мере изменения ситуации. Главный принцип, по данным министерства, - безопасность жителей.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

