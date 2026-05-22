Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

В Варшаве окольцевали двух сапсанов — на крыше Дворца культуры

Редакция PRESS 22 мая, 2026 19:23

Животные 0 комментариев

На вершине варшавского Дворца культуры и науки снова подрастает хищная смена.

21 мая на одном из верхних этажей здания специалисты окольцевали двух молодых сапсанов. Оба птенца оказались самцами. Они вылупились в конце апреля после примерно месяца инкубации и уже в ближайшие недели начнут покидать гнездо, пробуя первые самостоятельные полёты над Варшавой.

Пока это ещё не грозные воздушные охотники, а подростки с кольцами на лапах. Один весит около 680 граммов, другой — около 715 граммов. Во время кольцевания у птиц взяли кровь для исследований, а из гнезда изъяли два яйца, из которых птенцы не появились.

Каждый молодой сапсан получил две метки — жёлтую и синюю. Цветные кольца помогают понять происхождение птицы: городские сапсаны получают жёлтые метки, лесные — зелёные, горные — красные. Синие кольца делают птицу “читаемой” с расстояния: на них крупные буквы и цифры, которые можно разглядеть в бинокль или на фото.

У гнезда на Дворце культуры и науки уже есть своя история, почти как у городской династии. С 2016 по 2024 год здесь жила известная пара сапсанов — Франек и Гига. Осенью прошлого года Франек погиб, предположительно врезавшись в стену здания. В феврале 2025 года умерла и Гига: причиной смерти стала сосудистая недостаточность.

После этого гнездо не осталось пустым. Здесь появился самец Храбья, к которому присоединилась неокольцованная самка. Новая пара отложила четыре яйца, и из двух вылупились здоровые птенцы.

Для обычного прохожего Дворец культуры и науки — символ Варшавы, высотка, ориентир, спорный архитектурный памятник. Для сапсанов это ещё и удобная скала посреди города. Высота, обзор, уступы, пространство для полёта и охоты — всё, что в природе дают горы, в городе иногда даёт бетон.

Сапсан считается одним из самых редких видов птиц в Польше. В 1960-х годах он полностью исчез в стране, но позже популяцию начали восстанавливать в рамках программы разведения и реинтродукции. Первых сапсанов, выращенных в питомнике во Влоцлавке, выпустили в Варшаве в 1996 году, а спустя два года птицы впервые загнездились на Дворце культуры и науки. За жизнью варшавского гнезда можно следить онлайн на сайте peregrinus.pl; камеры у этого гнезда работают уже много лет.

С 1990 по 2025 год в Польше вылупились 1710 сапсанов — в городах, лесах и горных районах. А в гнезде на Дворце культуры и науки за всё время выросли уже 53 птенца.

Теперь к этой городской истории добавились ещё двое.

Пока они сидят высоко над Варшавой с новыми кольцами на лапах. Но совсем скоро им придётся сделать то, ради чего сапсаны и рождаются: выйти из гнезда, поймать воздух и впервые увидеть город не из коробки на высотке, а поднявшись на собственных крыльях.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать