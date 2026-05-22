В Варшаве окольцевали двух сапсанов — на крыше Дворца культуры

21 мая на одном из верхних этажей здания специалисты окольцевали двух молодых сапсанов. Оба птенца оказались самцами. Они вылупились в конце апреля после примерно месяца инкубации и уже в ближайшие недели начнут покидать гнездо, пробуя первые самостоятельные полёты над Варшавой.

Пока это ещё не грозные воздушные охотники, а подростки с кольцами на лапах. Один весит около 680 граммов, другой — около 715 граммов. Во время кольцевания у птиц взяли кровь для исследований, а из гнезда изъяли два яйца, из которых птенцы не появились.

Каждый молодой сапсан получил две метки — жёлтую и синюю. Цветные кольца помогают понять происхождение птицы: городские сапсаны получают жёлтые метки, лесные — зелёные, горные — красные. Синие кольца делают птицу “читаемой” с расстояния: на них крупные буквы и цифры, которые можно разглядеть в бинокль или на фото.

У гнезда на Дворце культуры и науки уже есть своя история, почти как у городской династии. С 2016 по 2024 год здесь жила известная пара сапсанов — Франек и Гига. Осенью прошлого года Франек погиб, предположительно врезавшись в стену здания. В феврале 2025 года умерла и Гига: причиной смерти стала сосудистая недостаточность.

После этого гнездо не осталось пустым. Здесь появился самец Храбья, к которому присоединилась неокольцованная самка. Новая пара отложила четыре яйца, и из двух вылупились здоровые птенцы.

Для обычного прохожего Дворец культуры и науки — символ Варшавы, высотка, ориентир, спорный архитектурный памятник. Для сапсанов это ещё и удобная скала посреди города. Высота, обзор, уступы, пространство для полёта и охоты — всё, что в природе дают горы, в городе иногда даёт бетон.

Сапсан считается одним из самых редких видов птиц в Польше. В 1960-х годах он полностью исчез в стране, но позже популяцию начали восстанавливать в рамках программы разведения и реинтродукции. Первых сапсанов, выращенных в питомнике во Влоцлавке, выпустили в Варшаве в 1996 году, а спустя два года птицы впервые загнездились на Дворце культуры и науки. За жизнью варшавского гнезда можно следить онлайн на сайте peregrinus.pl; камеры у этого гнезда работают уже много лет.

С 1990 по 2025 год в Польше вылупились 1710 сапсанов — в городах, лесах и горных районах. А в гнезде на Дворце культуры и науки за всё время выросли уже 53 птенца.

Теперь к этой городской истории добавились ещё двое.

Пока они сидят высоко над Варшавой с новыми кольцами на лапах. Но совсем скоро им придётся сделать то, ради чего сапсаны и рождаются: выйти из гнезда, поймать воздух и впервые увидеть город не из коробки на высотке, а поднявшись на собственных крыльях.