Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

«Если бы он меня пригласил»: Силиня о правительстве Кулбергса (5)

Редакция PRESS 23 мая, 2026 10:55

Важно 5 комментариев

Экс-премьер Эвика Силиня в эфире TV24 признала, что решение об отставке далось ей тяжело. По ее словам, это был эмоционально сложный шаг, который пришлось сделать быстро. При этом она не собирается исчезать из публичной жизни и допускает возвращение к адвокатской практике, а также дальнейшую работу в политике.

Силиня напомнила, что в день объявления об отставке сказала: «Я не сдаюсь и я не ухожу». Сейчас она объясняет эти слова тем, что намерена и дальше заниматься темами, которые считает важными.

«Я всегда буду думать о людях. До работы в политике я была адвокатом, и у меня было много дел, когда нужно было защищать женщин, которые находились в насильственных отношениях… Я продолжу это делать, буду я в политике или нет. Я социально активный человек», - сказала Силиня.

Она признала, что после ухода с должности почувствовала изменение отношения к себе. По ее словам, быть премьером и быть уходящим премьером - совершенно разные ситуации.

Силиня заявила, что готова при необходимости делиться своим опытом с новой коалицией или будущим правительством. При этом она не удержалась от укола в адрес партий, которые раньше громко критиковали «Новое Единство» и ее кабинет.

«Теперь придется работать. Посмотрим, как у них получится, придется работать вместе! Приходите теперь работать с нами и покажите, что можете! Работа в правительстве совсем не такая простая», - сказала она.

Отдельно Силиню спросили, видит ли она себя в правительстве Андриса Кулбергса. Она не стала закрывать дверь.

«Если бы он меня пригласил, я, конечно, рассмотрела бы такую возможность. Конечно, у премьер-министра есть большое число международных контактов, которые невозможно создать за пять месяцев. И я всегда говорила, что речь ведь не только о партиях. Важно, что мы можем сделать в сфере безопасности», - сказала Силиня.

По ее словам, она не может просто вычеркнуть страну из своей жизни после отставки.

«Я не могу забыть о Латвии… Я просто не могу этого сделать…»

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (5)
Комментарии (5)

Главные новости

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (5)

Важно 19:52

Важно 5 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (5)

Важно 17:02

Важно 5 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (5)

Важно 16:52

Важно 5 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (5)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 5 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (5)

Важно 15:09

Важно 5 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (5)

Важно 15:03

Важно 5 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (5)

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 5 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать