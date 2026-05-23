Силиня напомнила, что в день объявления об отставке сказала: «Я не сдаюсь и я не ухожу». Сейчас она объясняет эти слова тем, что намерена и дальше заниматься темами, которые считает важными.

«Я всегда буду думать о людях. До работы в политике я была адвокатом, и у меня было много дел, когда нужно было защищать женщин, которые находились в насильственных отношениях… Я продолжу это делать, буду я в политике или нет. Я социально активный человек», - сказала Силиня.

Она признала, что после ухода с должности почувствовала изменение отношения к себе. По ее словам, быть премьером и быть уходящим премьером - совершенно разные ситуации.

Силиня заявила, что готова при необходимости делиться своим опытом с новой коалицией или будущим правительством. При этом она не удержалась от укола в адрес партий, которые раньше громко критиковали «Новое Единство» и ее кабинет.

«Теперь придется работать. Посмотрим, как у них получится, придется работать вместе! Приходите теперь работать с нами и покажите, что можете! Работа в правительстве совсем не такая простая», - сказала она.

Отдельно Силиню спросили, видит ли она себя в правительстве Андриса Кулбергса. Она не стала закрывать дверь.

«Если бы он меня пригласил, я, конечно, рассмотрела бы такую возможность. Конечно, у премьер-министра есть большое число международных контактов, которые невозможно создать за пять месяцев. И я всегда говорила, что речь ведь не только о партиях. Важно, что мы можем сделать в сфере безопасности», - сказала Силиня.

По ее словам, она не может просто вычеркнуть страну из своей жизни после отставки.

«Я не могу забыть о Латвии… Я просто не могу этого сделать…»