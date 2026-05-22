Субсидии сделали только хуже. Цены на электромобили поползли вверх

Поводом стали сообщения 360TV о том, что сразу после объявления крупного финансового стимула на покупку электромобилей в ряде объявлений цены на отдельные машины резко выросли. В некоторых случаях один и тот же электромобиль после запуска программы оказался дороже на несколько тысяч евро.

«Использовать программу поддержки электромобилей для получения сверхприбыли недопустимо, поэтому сегодня я обратился в Центр защиты прав потребителей и Совет по конкуренции, чтобы была проверена публично прозвучавшая информация о таких случаях», - заявил Мелнис.

Министр также попросил обе структуры предложить решения, которые позволили бы не допустить подобных ситуаций в будущем. Речь идет о риске, при котором государственная субсидия фактически уходит не покупателю, а продавцу, просто повышающему цену на фоне бюджетной поддержки.

Опасения сводятся к тому, что программа, задуманная как помощь жителям при покупке экологичных автомобилей, может исказить рынок. Если продавцы поднимают цены ровно под размер ожидаемой выгоды, налогоплательщики оплачивают не доступность электромобилей, а дополнительную маржу автоторговцев.

Отраслевой эксперт Янис Бекерс подтвердил, что на рынке действительно зафиксированы случаи искусственного повышения цен на автомобили.

Новая программа Министерства климата и энергетики предусматривает 40 млн евро на поддержку покупки экологичных машин. Деньги планируется направить на электромобили, подключаемые гибриды и водородные автомобили.