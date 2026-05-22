Трамп строит себе арку у кладбища солдат

Даже после урезания замысла арка должна подняться на 73,5 метра. На ней планируют разместить золотые надписи One Nation Under God - «Одна нация под Богом» - и Liberty and Justice for All - «Свобода и справедливость для всех». Верх монумента должны украсить крылатая статуя Свободы и два орла.

Строительство хотят приурочить к 250-летию независимости США. Арку собираются поставить на противоположной стороне реки Потомак, напротив мемориала Линкольна. Именно место вызвало резкую критику ветеранов войны во Вьетнаме: за новым сооружением окажется национальное кладбище Арлингтон, где похоронены сотни тысяч американских военных.

Ветераны заявили, что такая арка будет закрывать вид на кладбище. Трамп возражения фактически отмел.

«Мы это сделаем. Нам ничего не нужно от Конгресса», - заявил он журналистам.

На этом фоне рядом с Белым домом уже идет другая крупная стройка, также связанная с представлениями Трампа о власти и безопасности. Первоначально проект описывался как бальный зал, но теперь речь идет о комплексе, уходящем на шесть этажей под землю. В него должны войти исследовательские центры, военный госпиталь и система противоракетной обороны.

Кроме того, с декабря 2025 года культурный центр Kennedy Center в Вашингтоне также носит имя Трампа. Для окончательного утверждения «Arc de Trump» проекту осталось пройти еще один этап: в следующем месяце решение должна принять Национальная комиссия по планированию столицы. По данным New York Times, одобрение считают почти гарантированным, поскольку в комиссии много людей, близких к президенту США.