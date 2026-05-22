Россия могла спрятать ядерные ракеты на дне моря

В центре расследования оказалось 96-метровое судно «Звездочка». Оно находится в Северодвинске на Белом море - одном из главных российских центров, связанных со строительством и обслуживанием подводного флота. Западные разведки считают, что это судно может использоваться в рамках закрытой военной программы.

По информации из кругов НАТО, предполагаемая схема выглядит так: ракеты размещают на глубине в несколько сотен метров, где они могут долго оставаться незаметными. В случае приказа запуск должен производиться дистанционно. Если такая система действительно существует, она резко усложняет обнаружение и уничтожение оружия до его применения.

Журналисты WDR и NDR изучили спутниковые снимки, российские базы данных и архивные документы, а также поговорили с военными и профильными экспертами. Их вывод осторожный: Россия могла вести работу над подобной системой не один год.

Официальных подтверждений нет. НАТО не стало комментировать эти сведения. Министерство обороны России также не ответило на вопросы о проекте.

«Размещение межконтинентальных ракет на морском дне и поддержание их в боевой готовности, на мой взгляд, имеет два главных преимущества. Во-первых, их крайне сложно нейтрализовать. Во-вторых, такая система позволяет сократить количество подводных лодок и необходимого персонала», - заявил морской офицер Хельге Адрианс из Фонда науки и политики.

По данным расследования, первые испытания могли пройти еще несколько лет назад. Однако главный вопрос остается открытым: развернуты ли такие ракеты уже сейчас или речь пока идет только о разработке и проверке технологии.