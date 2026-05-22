Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вс, 24. Мая
Некому спасать! В Латвии люди все чаще умирают после инфаркта

Редакция PRESS 22 мая, 2026 17:37

Scanpix/Ishay Botbol

Латвия резко отстает от среднего уровня OECD по выживаемости после тяжелых сердечно-сосудистых катастроф. По данным организации, в 2025 году смертность в течение 30 дней после острого инфаркта миокарда в Латвии составила 13,5%. В среднем по странам OECD этот показатель почти вдвое ниже - 6,5%.

После инсульта разрыв еще жестче. В Латвии в течение 30 дней умирают 17,3% пациентов, тогда как средний показатель по OECD составляет 7,7%. Эти цифры показывают не абстрактную «плохую статистику», а сбой в цепочке помощи: от раннего выявления риска до лечения, выписки, реабилитации и дальнейшего наблюдения.

«Эти цифры - не просто статистика. Они отражают вполне конкретные проблемы - насколько быстро пациент получает лечение, насколько скоординирован уход после выписки из больницы, получает ли человек необходимую реабилитацию и наблюдение», - поясняет кардиолог Андрис Скриде.

Одна из причин - хроническое недофинансирование системы. Латвия направляет на здравоохранение 7,6% ВВП, тогда как средний показатель по странам OECD составляет 9,3%. При этом в стране меньше практикующих врачей на 1000 жителей и особенно остро не хватает медсестер.

«На бумаге это цифры и статистика, однако каждый пациент ощущает это на практике - ожидая в длинных очередях на обследования и консультации специалистов, получая диагноз слишком поздно, когда болезнь уже запущена, и не имея достаточного наблюдения в случае хронических заболеваний. А в кардиологии время означает жизнь», - отмечает Скриде.

Особенно больно кадровый дефицит бьет по пациентам с хроническими диагнозами - гипертонией, сердечной недостаточностью, нарушениями ритма и другими заболеваниями, где нужен не разовый визит, а постоянный контроль.

Слабое место системы - раннее выявление рисков. В государственном плане действий на 2026-2027 годы указано, что в начале апреля прошлого года 72% пациентов ждали оплачиваемой государством эхокардиографии более трех месяцев. Консультацию кардиолога быстрее чем за 10 дней предлагало только одно медучреждение. У 29% поставщиков услуг очередь превышала пять месяцев.

«Пять месяцев для пациента с прогрессирующей сердечной недостаточностью или нарушениями ритма могут быть очень долгим сроком. Здесь важно понимать, что не у всех пациентов одинаковый уровень риска, однако, к сожалению, пациенты как с опасными для жизни, так и с незначительными проблемами со здоровьем ждут в одной и той же очереди. Недостаточная приоритизация пациентов - одна из крупнейших проблем системы», - говорит Скриде.

По его словам, здоровье сердца нельзя оставлять только врачам. Это вопрос государственной политики, профилактики, доступности обследований, реабилитации и нормального наблюдения после больницы.

«Здоровье сердца - это не только вопрос медиков. Это приоритет всего общества и государства - от профилактики до реабилитации. Чем раньше мы начнем действовать, тем больше жизней сможем спасти», - резюмирует Андрис Скриде.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

