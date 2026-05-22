Некому спасать! В Латвии люди все чаще умирают после инфаркта

После инсульта разрыв еще жестче. В Латвии в течение 30 дней умирают 17,3% пациентов, тогда как средний показатель по OECD составляет 7,7%. Эти цифры показывают не абстрактную «плохую статистику», а сбой в цепочке помощи: от раннего выявления риска до лечения, выписки, реабилитации и дальнейшего наблюдения.

«Эти цифры - не просто статистика. Они отражают вполне конкретные проблемы - насколько быстро пациент получает лечение, насколько скоординирован уход после выписки из больницы, получает ли человек необходимую реабилитацию и наблюдение», - поясняет кардиолог Андрис Скриде.

Одна из причин - хроническое недофинансирование системы. Латвия направляет на здравоохранение 7,6% ВВП, тогда как средний показатель по странам OECD составляет 9,3%. При этом в стране меньше практикующих врачей на 1000 жителей и особенно остро не хватает медсестер.

«На бумаге это цифры и статистика, однако каждый пациент ощущает это на практике - ожидая в длинных очередях на обследования и консультации специалистов, получая диагноз слишком поздно, когда болезнь уже запущена, и не имея достаточного наблюдения в случае хронических заболеваний. А в кардиологии время означает жизнь», - отмечает Скриде.

Особенно больно кадровый дефицит бьет по пациентам с хроническими диагнозами - гипертонией, сердечной недостаточностью, нарушениями ритма и другими заболеваниями, где нужен не разовый визит, а постоянный контроль.

Слабое место системы - раннее выявление рисков. В государственном плане действий на 2026-2027 годы указано, что в начале апреля прошлого года 72% пациентов ждали оплачиваемой государством эхокардиографии более трех месяцев. Консультацию кардиолога быстрее чем за 10 дней предлагало только одно медучреждение. У 29% поставщиков услуг очередь превышала пять месяцев.

«Пять месяцев для пациента с прогрессирующей сердечной недостаточностью или нарушениями ритма могут быть очень долгим сроком. Здесь важно понимать, что не у всех пациентов одинаковый уровень риска, однако, к сожалению, пациенты как с опасными для жизни, так и с незначительными проблемами со здоровьем ждут в одной и той же очереди. Недостаточная приоритизация пациентов - одна из крупнейших проблем системы», - говорит Скриде.

По его словам, здоровье сердца нельзя оставлять только врачам. Это вопрос государственной политики, профилактики, доступности обследований, реабилитации и нормального наблюдения после больницы.

«Здоровье сердца - это не только вопрос медиков. Это приоритет всего общества и государства - от профилактики до реабилитации. Чем раньше мы начнем действовать, тем больше жизней сможем спасти», - резюмирует Андрис Скриде.