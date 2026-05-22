Учёные предупредили: из-за жары ядовитые змеи могут чаще встречаться у человеческого порога

Но они двигаются.

Новое исследование предупреждает: риск укусов ядовитых змей в разных частях мира может расти, потому что рептилии меняют места обитания из-за жары, изменения ландшафта и давления со стороны человека. Там, где раньше человек и змея чаще расходились по разным территориям, теперь они могут всё чаще встречаться.

И не где-то в джунглях из приключенческого фильма, а гораздо ближе к обычной жизни.

Исследователи говорят о плюющихся кобрах в Африке, гадюках в Европе и Южной Америке, водяных щитомордниках в Северной Америке и крайтах в Азии. Эти виды могут чаще пересекаться с людьми, если температура, влажность, растительность и доступные укрытия меняются.

Главная мысль звучит неприятно просто: змеи не обязательно становятся агрессивнее. Просто их карта мира меняется — и наша тоже.

Человек осваивает новые территории, строит дороги, меняет поля, вырубает или дробит природные участки. Климат делает одни места менее удобными, другие — более подходящими. В итоге животные ищут новые зоны, где можно жить, охотиться и прятаться. Иногда эти зоны оказываются рядом с домами, фермами, тропинками и дворами.

Один из авторов исследования, Дэвид Уильямс из ВОЗ и Мельбурнского университета, описал риск почти бытовой фразой: можно выйти за заднюю дверь, оступиться — и получить укус.

Это не значит, что теперь нужно бояться каждого куста. Но это значит, что змеиные укусы остаются не экзотической страшилкой, а реальной проблемой общественного здоровья. По оценкам научной литературы, от отравления змеиным ядом ежегодно умирают десятки тысяч людей, особенно в тропических и развивающихся странах. В одном из недавних глобальных исследований указывается оценка около 63 400 смертей в год.

Особенно уязвимы сельские районы: там люди чаще ходят по земле, работают в поле, живут ближе к местам обитания змей и не всегда быстро получают медицинскую помощь. В Индии, например, отдельные исследования уже моделировали, как изменение климата может сдвигать “горячие точки” риска укусов в новые регионы.

Самое важное здесь — не паника, а привычка смотреть под ноги. Если климат меняет поведение животных, человеку тоже придётся немного менять своё: не лезть босиком в высокую траву, быть осторожнее у камней, дров, сараев и водоёмов, не пытаться ловить змею и не проверять, “ядовитая она или нет”.

Змеи не злодеи. Они просто оказываются ближе.

А это значит, что старое правило становится ещё актуальнее: если природа пришла к вашему порогу, лучше сначала посмотреть, кто именно там лежит.