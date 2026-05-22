Учёные предупредили: из-за жары ядовитые змеи могут чаще встречаться у человеческого порога

Редакция PRESS 22 мая, 2026 17:22

Животные

Змеи не читают новости о климате, не строят планы мести человечеству и не мечтают лично испортить кому-то прогулку.

Но они двигаются.

Новое исследование предупреждает: риск укусов ядовитых змей в разных частях мира может расти, потому что рептилии меняют места обитания из-за жары, изменения ландшафта и давления со стороны человека. Там, где раньше человек и змея чаще расходились по разным территориям, теперь они могут всё чаще встречаться.

И не где-то в джунглях из приключенческого фильма, а гораздо ближе к обычной жизни.

Исследователи говорят о плюющихся кобрах в Африке, гадюках в Европе и Южной Америке, водяных щитомордниках в Северной Америке и крайтах в Азии. Эти виды могут чаще пересекаться с людьми, если температура, влажность, растительность и доступные укрытия меняются.

Главная мысль звучит неприятно просто: змеи не обязательно становятся агрессивнее. Просто их карта мира меняется — и наша тоже.

Человек осваивает новые территории, строит дороги, меняет поля, вырубает или дробит природные участки. Климат делает одни места менее удобными, другие — более подходящими. В итоге животные ищут новые зоны, где можно жить, охотиться и прятаться. Иногда эти зоны оказываются рядом с домами, фермами, тропинками и дворами.

Один из авторов исследования, Дэвид Уильямс из ВОЗ и Мельбурнского университета, описал риск почти бытовой фразой: можно выйти за заднюю дверь, оступиться — и получить укус.

Это не значит, что теперь нужно бояться каждого куста. Но это значит, что змеиные укусы остаются не экзотической страшилкой, а реальной проблемой общественного здоровья. По оценкам научной литературы, от отравления змеиным ядом ежегодно умирают десятки тысяч людей, особенно в тропических и развивающихся странах. В одном из недавних глобальных исследований указывается оценка около 63 400 смертей в год.

Особенно уязвимы сельские районы: там люди чаще ходят по земле, работают в поле, живут ближе к местам обитания змей и не всегда быстро получают медицинскую помощь. В Индии, например, отдельные исследования уже моделировали, как изменение климата может сдвигать “горячие точки” риска укусов в новые регионы.

Самое важное здесь — не паника, а привычка смотреть под ноги. Если климат меняет поведение животных, человеку тоже придётся немного менять своё: не лезть босиком в высокую траву, быть осторожнее у камней, дров, сараев и водоёмов, не пытаться ловить змею и не проверять, “ядовитая она или нет”.

Змеи не злодеи. Они просто оказываются ближе.

А это значит, что старое правило становится ещё актуальнее: если природа пришла к вашему порогу, лучше сначала посмотреть, кто именно там лежит.

Главные новости

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

