Bloomberg: почему в Кремле уже не видят выхода из войны?

Редакция PRESS 22 мая, 2026 17:19

Мир

В верхах российского режима, похоже, растет понимание: война против Украины застряла, а аккуратного выхода из нее не видно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с настроениями в Кремле.

По данным агентства, в Киеве и среди союзников Украины все сильнее убеждены, что российское наступление теряет темп. Украинской армии удалось стабилизировать линию фронта и сорвать расчет Москвы на весенний рывок. Дополнительный удар по российским планам наносят дроны, которые Украина применяет все активнее.

«Украина и ее союзники все больше убеждены, что российское вторжение теряет импульс, поскольку Киев стабилизирует линию фронта и сдерживает весеннее наступление Москвы», - отмечает Bloomberg.

Беспилотники уже стали не вспомогательным, а одним из ключевых факторов войны. Они бьют по российским войскам у фронта, по тыловым объектам и по целям в глубине самой России. На этом фоне внутри страны усиливается критика Владимира Путина, а среди обычных россиян накапливается усталость от войны, экономического спада и интернет-ограничений.

Нервничают и представители российской элиты. По данным источников Bloomberg, часть высокопоставленных кремлевских чиновников считает, что война зашла в тупик. Главная проблема для них не только в фронте, но и в отсутствии понятной схемы завершения конфликта.

При этом Путин, как пишет агентство, хотел бы закончить войну до конца этого года, но только на условиях, которые сам сможет назвать победой. В этот набор входят полный контроль над Донбассом и более широкое соглашение о безопасности с Европой, которое фактически закрепило бы территориальные захваты Москвы.

Но именно Донбасс остается точкой, где российская армия годами не может добиться полного результата. Даже после более чем десяти лет войны и полномасштабного вторжения Москва так и не получила контроль над всем регионом.

Европейские дипломаты, на которых ссылается Bloomberg, описывают настроение в России как мрачное. Фронт не дает быстрого успеха, украинские удары дронами переносят войну глубже на российскую территорию, а цена продолжения кампании становится все заметнее.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

