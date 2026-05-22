Bloomberg: почему в Кремле уже не видят выхода из войны?

По данным агентства, в Киеве и среди союзников Украины все сильнее убеждены, что российское наступление теряет темп. Украинской армии удалось стабилизировать линию фронта и сорвать расчет Москвы на весенний рывок. Дополнительный удар по российским планам наносят дроны, которые Украина применяет все активнее.

Беспилотники уже стали не вспомогательным, а одним из ключевых факторов войны. Они бьют по российским войскам у фронта, по тыловым объектам и по целям в глубине самой России. На этом фоне внутри страны усиливается критика Владимира Путина, а среди обычных россиян накапливается усталость от войны, экономического спада и интернет-ограничений.

Нервничают и представители российской элиты. По данным источников Bloomberg, часть высокопоставленных кремлевских чиновников считает, что война зашла в тупик. Главная проблема для них не только в фронте, но и в отсутствии понятной схемы завершения конфликта.

При этом Путин, как пишет агентство, хотел бы закончить войну до конца этого года, но только на условиях, которые сам сможет назвать победой. В этот набор входят полный контроль над Донбассом и более широкое соглашение о безопасности с Европой, которое фактически закрепило бы территориальные захваты Москвы.

Но именно Донбасс остается точкой, где российская армия годами не может добиться полного результата. Даже после более чем десяти лет войны и полномасштабного вторжения Москва так и не получила контроль над всем регионом.

Европейские дипломаты, на которых ссылается Bloomberg, описывают настроение в России как мрачное. Фронт не дает быстрого успеха, украинские удары дронами переносят войну глубже на российскую территорию, а цена продолжения кампании становится все заметнее.