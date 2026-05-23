«Энергокризис не заставит ЕС закупать у России нефть и газ»: Домбровскис (2)

Редакция PRESS 23 мая, 2026 08:53

Важно 2 комментариев

LETA

Энергетический кризис не заставит Евросоюз вернуться к закупкам российских нефти и газа. Такое заявление сделал европейский комиссар Валдис Домбровскис в эксклюзивном интервью Euronews.

«Наоборот, нам нужно ужесточать санкции против России, а не смягчать их, потому что именно она выигрывает от конфликта на Ближнем Востоке и высоких цен на энергоносители, получая значительную сверхприбыль. Так что мы не должны этому способствовать», – заявил Домбровскис в программе Europe Today.

Во вторник правительство Великобритании разрешило импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведённых из российской нефти в других странах, таких как Турция и Индия, где сырьё закупается по сниженным ценам.

Отдельная лицензия, выданная также британскими властями, допускает заключение краткосрочных контрактов на предоставление услуг российским проектам «Сахалин-2» и «Ямал СПГ» до января 2027 года.

В Брюсселе и Киеве решение Лондона вызвало замешательство, тем более, что премьер-министр Кир Стармер всегда проявлял себя как один из самых убеждённых сторонников Украины. На Даунинг-стрит, 10 сослались на проблемы коммуникации.

Отвечая на вопрос о том, готов ли ЕС ради поддержки домохозяйств, вынужденных оплачивать огромные счета за энергию, пойти на смягчение санкций в отношении российских нефти и газа, Домбровскис выразил уверенность, что тот не пересмотрит принятое ранее «стратегическое решение».

«Мы ещё в 2022 году увидели, что Россия пытается использовать поставки ископаемого топлива как инструмент шантажа и манипуляций, и мы заплатили довольно серьёзную в экомическом плане цену за эту зависимость от России. Так что к этому возвращаться нет смысла», – пояснил он.

Ожидается, что в этом году экономика Европы ослабнет, поскольку война в Иране и сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке спровоцировали второй по масштабу энергетический кризис за последние пять лет, после начала вторжения России в Украину.

По словам нашего собеседника, угрозы отключений электроэнергии в Европе, опасения по поводу которых возникли во время энергетического кризиса 2022 года, сейчас нет.

Депутаты Европарламента добиваются, чтобы к 2027 году был формально запрещён весь оставшийся импорт российского газа, а поставки нефти были полностью прекращены ранее запланированного срока.

Рим просит ослабить бюджетные правила
В понедельник премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала ЕС относиться к энергетическому кризису как к чрезвычайной ситуации в сфере обороны и в свете роста затрат на энергию ослабить фискальные правила для домохозяйств и пропышленных предприятий.

В письме, направленном в понедельник председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и оказавшемся в распоряжении Euronews, Мелони заявила, что ЕС должен проявить такую же «политическую смелость» в вопросах энергетики, как он проявил в сфере обороны.

«Если мы справедливо считаем оборону таким стратегическим приоритетом, который оправдывает активацию "Национальной оговорки об исключении из (фискальных) правил, то мы должны проявить политическое мужество и признать, что сегодня энергетическая безопасность тоже является стратегическим приоритетом Европы», – говорится в письме.

Домбровскис заявил, что ЕС «рассматривает варианты мер» по ходатайству Рима, однако эта поддержка должна быть «временной и адресной».

«Мы, безусловно, принимаем к сведению беспокойства государств-членов и ищем соответствующий ответ на уровне политики», – сказал он.

Комментарии (2)

Главные новости

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Важно 19:52

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Важно 17:02

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Важно 16:52

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Новости Латвии 16:33

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (2)

Важно 15:09

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Важно 15:03

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (2)

ЧП и криминал 14:33

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

