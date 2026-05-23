«Наоборот, нам нужно ужесточать санкции против России, а не смягчать их, потому что именно она выигрывает от конфликта на Ближнем Востоке и высоких цен на энергоносители, получая значительную сверхприбыль. Так что мы не должны этому способствовать», – заявил Домбровскис в программе Europe Today.

Во вторник правительство Великобритании разрешило импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведённых из российской нефти в других странах, таких как Турция и Индия, где сырьё закупается по сниженным ценам.

Отдельная лицензия, выданная также британскими властями, допускает заключение краткосрочных контрактов на предоставление услуг российским проектам «Сахалин-2» и «Ямал СПГ» до января 2027 года.

В Брюсселе и Киеве решение Лондона вызвало замешательство, тем более, что премьер-министр Кир Стармер всегда проявлял себя как один из самых убеждённых сторонников Украины. На Даунинг-стрит, 10 сослались на проблемы коммуникации.

Отвечая на вопрос о том, готов ли ЕС ради поддержки домохозяйств, вынужденных оплачивать огромные счета за энергию, пойти на смягчение санкций в отношении российских нефти и газа, Домбровскис выразил уверенность, что тот не пересмотрит принятое ранее «стратегическое решение».

«Мы ещё в 2022 году увидели, что Россия пытается использовать поставки ископаемого топлива как инструмент шантажа и манипуляций, и мы заплатили довольно серьёзную в экомическом плане цену за эту зависимость от России. Так что к этому возвращаться нет смысла», – пояснил он.

Ожидается, что в этом году экономика Европы ослабнет, поскольку война в Иране и сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке спровоцировали второй по масштабу энергетический кризис за последние пять лет, после начала вторжения России в Украину.

По словам нашего собеседника, угрозы отключений электроэнергии в Европе, опасения по поводу которых возникли во время энергетического кризиса 2022 года, сейчас нет.

Депутаты Европарламента добиваются, чтобы к 2027 году был формально запрещён весь оставшийся импорт российского газа, а поставки нефти были полностью прекращены ранее запланированного срока.

Рим просит ослабить бюджетные правила

В понедельник премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала ЕС относиться к энергетическому кризису как к чрезвычайной ситуации в сфере обороны и в свете роста затрат на энергию ослабить фискальные правила для домохозяйств и пропышленных предприятий.

В письме, направленном в понедельник председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и оказавшемся в распоряжении Euronews, Мелони заявила, что ЕС должен проявить такую же «политическую смелость» в вопросах энергетики, как он проявил в сфере обороны.

«Если мы справедливо считаем оборону таким стратегическим приоритетом, который оправдывает активацию "Национальной оговорки об исключении из (фискальных) правил, то мы должны проявить политическое мужество и признать, что сегодня энергетическая безопасность тоже является стратегическим приоритетом Европы», – говорится в письме.

Домбровскис заявил, что ЕС «рассматривает варианты мер» по ходатайству Рима, однако эта поддержка должна быть «временной и адресной».

«Мы, безусловно, принимаем к сведению беспокойства государств-членов и ищем соответствующий ответ на уровне политики», – сказал он.