Россия давит на Балтию. США боятся эскалации конфликта

На пресс-конференции Рубио спросили о таких обвинениях и о возможных последствиях. Он признал, что ситуация вызывает тревогу, потому что рядом с подобными заявлениями всегда возникает риск эскалации.

«Мы понимаем, что эти страны чувствуют угрозу - и на то есть очевидные причины. Это вызывает беспокойство, потому что всегда есть риск, что подобные вещи могут перерасти в нечто большее, и такая возможность всегда существует», - сказал Рубио.

По словам госсекретаря, США находятся в контакте с НАТО и отслеживают развитие ситуации. Главная задача Вашингтона - не допустить, чтобы российские обвинения и угрозы подтолкнули регион к более широкому столкновению.

«Мы обеспокоены этим, потому что не хотим, чтобы это привело к более широкому конфликту, который может перерасти в нечто гораздо более опасное», - подчеркнул Рубио.

Ранее на заявления Москвы резко ответила Польша. В Варшаве назвали обвинения России в адрес Латвии и других стран Балтии ложными, а угрозы союзникам - неприемлемыми.