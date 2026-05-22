Россия давит на Балтию. США боятся эскалации конфликта

Редакция PRESS 22 мая, 2026 20:10

Мир 0 комментариев

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон внимательно следит за российскими обвинениями в адрес стран Балтии. Об этом сообщает The Guardian. Москва утверждает, будто балтийские государства помогают Украине запускать дроны для ударов по России, хотя сами страны Балтии эти заявления категорически отвергают.

На пресс-конференции Рубио спросили о таких обвинениях и о возможных последствиях. Он признал, что ситуация вызывает тревогу, потому что рядом с подобными заявлениями всегда возникает риск эскалации.

«Мы понимаем, что эти страны чувствуют угрозу - и на то есть очевидные причины. Это вызывает беспокойство, потому что всегда есть риск, что подобные вещи могут перерасти в нечто большее, и такая возможность всегда существует», - сказал Рубио.

По словам госсекретаря, США находятся в контакте с НАТО и отслеживают развитие ситуации. Главная задача Вашингтона - не допустить, чтобы российские обвинения и угрозы подтолкнули регион к более широкому столкновению.

«Мы обеспокоены этим, потому что не хотим, чтобы это привело к более широкому конфликту, который может перерасти в нечто гораздо более опасное», - подчеркнул Рубио.

Ранее на заявления Москвы резко ответила Польша. В Варшаве назвали обвинения России в адрес Латвии и других стран Балтии ложными, а угрозы союзникам - неприемлемыми.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

