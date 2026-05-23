Женский голос с французским акцентом: в Театре Чехова премьера — о Высоцком

Идея квартирников в этом театре - одна из главных находок нашего времени. Чужие, как говорится, здесь не ходят - зрителей всего около трех десятков. Атмосфера настоящей человеческой жизни 70-х годов ушедшего века - уютной, теплой во всех отношениях. Книжный шкаф, сервант, пианино, всюду фотографии Владимира Высоцкого и Марины Влади. Молодые, влюбленные, счастливые...Её портрет уже одной - немного удивленной, будто остановившей во времени...

«Volodia…» - так называется спектакль. Именно так, с легким французским акцентом, она называла его тогда...Как это, собственно было, об этом помогают рассказывать Дарье Фечиной Эвилена Протекторе (фортепиано и великолепная певица) и Анна Мария Ивана (аккордеон - ещё один - парижский акцент).

Похоже, принципиально не было гитары, не было песен "на разрыв аорты". Разве кто споёт их лучше самого Высоцкого? Здесь всё по-другому. Песни его, но исполненные настолько нежно, тихо - будто из параллельной Вселенной.

Рассказ Марины - о том, как узнали друг друга, как стремились навстречу (чуть больше трех часов полета, но ожидание визы - от 2-х до 6 месяцев), как Он звонил каждый вторник, а "слушатель из КГБ" на телефонной линии составлял отчеты по итогам их разговоров, как их счастливый день день стал клониться к закату, как Он ушёл..."Гололёд на Земле, гололёд..."

Она смогла выжить после, Она умела различать оттенки тишины. Написала о нём книгу. Их имена навсегда остались рядом. Большой поэт - Большая любовь как награда за яркую, но очень короткую жизнь...

Творческая команда под руководством автора идеи Дарьи Фечиной: художник по костюмам — Валентина Зачиняева, музыкальное оформление — Эвилена Протекторе, свет — Марис Кейшс, управляющая — Анжелика Демьянчук.

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Вадим Кожин