Пора бы вам, Краузе, на выход! Генпрокурор согласен с Press.lv, а вот его визави — нет

Редакция PRESS 24 мая, 2026 10:39

Прикиньте, даже генпрокурора проняло! Мы тут на днях писали о ситуации, когда два наших доблестных политика, провалившись на своих министерских поприщах, спокойно возвращаются в теплые кресла Сейма, с окладом и всеми привилегиями. Так вот генпрокурор Латвии Армин Мейстерс (на фото слева) на этой неделе высказал ту же мысль в не менее резкой форме.

По словам генерального прокурора, экс-министр сельского хозяйства (и по совместительству лидер Союза зеленых и крестьян) Арманд Краузе еще с ноября прошлого года "довольно наглым образом, игнорируя факты, вводил общество в заблуждение" относительно поддержки лесопромышленников.

Речь, напомним, о ревизии, показавшей, что Министерство земледелия лишило госбюджет  дивидендов на 130 млн. евро, а доходы «Латвиям валстс межи» за счет манипуляций с ценами на древесину уменьшились на 49,4 млн евро. Неплохо, да?

Так вот Мейстерс считает, что (цитата по LETA):

«Вместо того чтобы уютно усесться в кресло депутата Сейма, Арманду Краузе просто следовало бы извиниться перед обществом и уйти с политической сцены".

Ну да, это ровно то, о чем мы и писали. Но вы как удмаете – Краузе сейчас заплачет и уйдет? Как бы не так – он уже грозит генпрокурору судом и требует отозвать его заявление.

История с Краузе прекрасно показывает главную проблему современной латвийской политики: здесь давно исчезла сама идея личной ответственности. Политик может провалить проект на десятки или сотни миллионов евро, может годами принимать решения, последствия которых потом разгребает вся страна — и всё равно продолжать делать лицо человека, у которого “ситуация под контролем”.

Потому что в XXI веке политика из управления процессами превратилась в управление восприятием.

Раньше признание ошибки считалось признаком силы. Сегодня — это мгновенное политическое самоубийство. Политик, который выходит и говорит: “Да, я виноват, я ошибся”, — теряет рейтинг быстрее, чем человек, который с каменным лицом отвечает: “Ачо такого?” Современная медиасреда устроена так, что информационный цикл живёт три дня. Максимум неделю. Потом приходит новый скандал, новая истерика в соцсетях — и публика забывает о предыдущем провал. А депутатский мандат то остаётся. Кабинет остаётся. Зарплата остаётся.

Поэтому рациональная стратегия политического выживания сегодня — никогда ничего не признавать. Любой провал нужно либо переименовать в “сложный этап”, «отрицательный рост» объяснить сложной геополитической ситуацией, объявить происками врагов, дезинформацией, “вбросами” и “неправильной интерпретацией”. В коротком цикле это работает идеально. В длинном — превращает государственное управление в накопление катастрофических долгов.

И дело даже не в конкретном Краузе. Он здесь скорее симптом.

Современная управленческая элита вообще сформировалась в уникальных условиях: это поколение людей, никогда не сталкивавшихся с физическими последствиями своих решений. Они не инженеры, которым построенный с ошибками мост падает на голову. Не капитаны, идущие ко дну вместе с кораблём. Они принимают решения, последствия которых проявятся через 5–15 лет, в других бюджетах, при других правительствах и уже для других людей.

Вот “Rail Baltica”. Все дружно рассказывают, насколько проект важен для обороны, экономики и будущего страны. Отлично. Но если его не достроят? Если стоимость улетит в космос? Если через десять лет окажется, что половина решений принималась хаотично и безответственно? Кто персонально ответит? Никто и никогда. Иных уж и не будет, а те, кто останутся, будут споведовать тот же принцип: главное – не признавать ошибок. Никогда! И не уходить их политики, а то ведь уйдешь - и дальше возникает страшный вопрос: а где харчеваться человеку, чьи главные профессиональные навыки — “координация”, “стратегическая коммуникация” и участие в бесконечных совещаниях?

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

