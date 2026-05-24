В субботу утром в озеро Дридзис упал беспилотник; пострадавших нет (ДОПОЛНЕНО)

24 мая, 2026 07:27

Важно 3 комментариев

23 мая около 8 часов утра в Госполицию поступила информация от населения о том, что в Комбульской волости Краславского края в озеро Дридзис упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). При контакте с водой он взорвался. Пострадавших нет. Госполиция немедленно выехала на указанное место и начала его обследовать, о чём сообщила в соцсетях.

На месте происшествия найдены обломки - предположительно, БПЛА.

Обследуемая территория обширна, поэтому к осмотру места происшествия привлечены дополнительные силы, в том числе дополнительный наряд Госполиции с дроном, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы на лодке и Национальные вооружённые силы.

Госполиция обращается к местным жителям с просьбой не приближаться к месту происшествия, а также следить за официальной информацией от оперативных служб и немедленно сообщить в полицию об обнаруженных предполагаемых обломках дрона.

В НВС агентству LETA заявили, что датчики не зафиксировали залёта БПЛА на территорию Латвии, поэтому оповещение разослано не было.

"Я на связи с ответственными службами, работающими в Краславском крае в окрестностях озера Дридзис после падения и взрыва БПЛА в озере. Ожидаю от служб как можно более подробной информации об обстоятельствах случившегося и дальнейших действиях", - написала в соцсети "Х" ушедшая в отставку премьер Эвика Силиня, призывая местных жителей следить за официальной информацией. 

Зампредседателя Краславской краевой думы Виктория Лене сказала агентству LETA, что она доверяет работе служб. Главное, по её словам, что при инциденте не пострадало население.

Участия самоуправления сейчас не требуется. Впрочем, представители краевой думы получили фотографии, на которых видно, что в озере погибла рыба.

Лене не смогла сказать, насколько далеко от места происшествия расположены ближайшие населённые пункты или отдельные дома.

Незадолго до 17 часов Госполиция сообщила, что оперативные службы продолжают работу на месте происшествия, сколько ещё она продлится, предусмотреть невозможно, учитывая обширность обследуемой территории.

В связи со случившимся начат уголовный процесс согласно разделу 10 Уголовного закона - преступления против государства.

