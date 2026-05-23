Венгрия вернет запрет на импорт украинской сельхозпродукции

Правительство Венгрии вновь вводит запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, написал в соцсети Х вечером в пятницу, 22 мая, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. За день до этого о таком решении Будапешта написало издание Euractiv со ссылкой на представителя венгерского правительства, уточнив, что новые власти страны назвали временную отмену запрета "законодательной ошибкой".

Запрет на импорт украинской сельхозпродукции был введен правительством Виктора Орбана в рамках пакета чрезвычайных мер в апреле 2023 года и прекратил действие 14 мая 2026 года из-за процедурной ошибки, связанной со сменой правительства страны, поясняет издание. Таким образом этот запрет был формально "отменен" всего чуть более недели.

Новый "запретный" список Венгрия намерена даже расширить

Будапешт уже заявил, что принял "срочные меры" для быстрого восстановления запрета. В частности, министр сельского хозяйства Сабольч Бона заявил, что власти не позволят украинскому импорту "угрожать средствам к существованию" венгерских фермеров. Ограничения распространяются примерно на 20 категорий продукции, включая говядину, свинину, мясо птицы, яйца, зерно, муку, подсолнечное и рапсовое масло. По словам министра, в окончательный список, вероятно, добавят и мед.

В мае 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ, Евросоюз отменил пошлины на сельхозпродукцию из Украины для поддержки экономики страны. Однако этот шаг позже вызвал недовольство фермеров в соседних с Украиной странах, после чего Венгрия, Польша и Словакия ввели "временные" запреты на импорт украинского зерна и другой продукции.

Будапешт передумал выходить из МУС

Правительство Венгрии отзывает заявление о выходе из Международного уголовного суда (МУС), поданное в апреле 2025 года прежними властями страны, объявил премьер-министр Мадьяр. По имевшимся на тот момент данным, выход должен был вступить в силу примерно через год. Тогда о планах выйти из состава суда в Венгрии сообщили в день, когда в страну приехал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, благодаря чему он не был задержан, несмотря на выданный ордер МУС на его арест.

Расположенный в Гааге Международный уголовный суд с 2002 года занимается расследованием самых тяжких преступлений - таких как геноцид, военные преступления и преступления против человечности. В число более чем 100 государств-участников МУС входят все страны ЕС. Венгрия в 1999 году подписала Римский статут, международный договор о создании МУС, и ратифицировала его спустя два года.