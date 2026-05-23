Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Венгрия вернет запрет на импорт украинской сельхозпродукции

© Deutsche Welle 23 мая, 2026 14:20

Мир 0 комментариев

Как сообщил новый премьер Венгрии, правительство страны восстановит запрет на импорт украинской сельхозпродукции, который случайно прекратил действие после смены власти. Кроме того, Будапешт отзовет свой выход из МУС.

Правительство Венгрии вновь вводит запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, написал в соцсети Х вечером в пятницу, 22 мая, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. За день до этого о таком решении Будапешта написало издание Euractiv со ссылкой на представителя венгерского правительства, уточнив, что новые власти страны назвали временную отмену запрета "законодательной ошибкой".

Запрет на импорт украинской сельхозпродукции был введен правительством Виктора Орбана в рамках пакета чрезвычайных мер в апреле 2023 года и прекратил действие 14 мая 2026 года из-за процедурной ошибки, связанной со сменой правительства страны, поясняет издание. Таким образом этот запрет был формально "отменен" всего чуть более недели.

Новый "запретный" список Венгрия намерена даже расширить

Будапешт уже заявил, что принял "срочные меры" для быстрого восстановления запрета. В частности, министр сельского хозяйства Сабольч Бона заявил, что власти не позволят украинскому импорту "угрожать средствам к существованию" венгерских фермеров. Ограничения распространяются примерно на 20 категорий продукции, включая говядину, свинину, мясо птицы, яйца, зерно, муку, подсолнечное и рапсовое масло. По словам министра, в окончательный список, вероятно, добавят и мед.

В мае 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ, Евросоюз отменил пошлины на сельхозпродукцию из Украины для поддержки экономики страны. Однако этот шаг позже вызвал недовольство фермеров в соседних с Украиной странах, после чего Венгрия, Польша и Словакия ввели "временные" запреты на импорт украинского зерна и другой продукции.

 Будапешт передумал выходить из МУС

Правительство Венгрии отзывает заявление о выходе из Международного уголовного суда (МУС), поданное в апреле 2025 года прежними властями страны, объявил премьер-министр Мадьяр. По имевшимся на тот момент данным, выход должен был вступить в силу примерно через год. Тогда о планах выйти из состава суда в Венгрии сообщили в день, когда в страну приехал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, благодаря чему он не был задержан, несмотря на выданный ордер МУС на его арест.

Расположенный в Гааге Международный уголовный суд с 2002 года занимается расследованием самых тяжких преступлений - таких как геноцид, военные преступления и преступления против человечности. В число более чем 100 государств-участников МУС входят все страны ЕС. Венгрия в 1999 году подписала Римский статут, международный договор о создании МУС, и ратифицировала его спустя два года.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать