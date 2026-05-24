Бобры повредили? В канал в Риге упало столетнее дерево; оно до сих пор не убрано

Возраст упавшего дерева - больше ста лет, оно достигло 4 м в обхвате.

Возможные причины падения - крутой склон, бобровые норы и частичное поражение корневой гнилью.

Сообщается, что движение корабликов по каналу не нарушено.

На предприятии планируют, каким способом безопаснее всего извлечь дерево из канала и привести в порядок место падения. Сделать это так, чтобы не повредить берег канала, будет непросто, придётся обязательно привлечь технику.

Представитель Rīgas meži признала, что за эти выходные дерево ещё точно не уберут.