«Быстро, ответственно, эффективно и на благо Латвии»: стало известно, на какой пост метит Силиня

Если бы такое предложение поступило, Силиня серьёзно взвесила бы его, признал Сабаев. По его словам, безопасность Латвии всегда была одним из важнейших приоритетов для Силини, о чём свидетельствуют и постановления правительства о бюджете безопасности, и действия по укреплению обороны.

"Для Силини важно, чтобы в сфере безопасности концентрировались не на политических интересах, а на том, что мы можем быстро, ответственно и эффективно сделать на благо Латвии. Именно это сейчас существеннее всего", - подчеркнул представитель премьера.

Комментариев от кандидата в премьеры Андриса Кулбергса в связи с формированием правительства агентству в субботу до полудня получить не удалось.

Уже сообщалось, что на переговорах по формированию нового правительства сегодня, 23 мая, продолжится работа над декларацией будущей коалиции - партии согласовывают её содержание в деталях. Официального соглашения о том, как будут распределены министерские посты, всё ещё нет. Оно должно быть достигнуто к 25 мая.

Комментарий Press.lv

Еще вчера нам с серьезными лицами рассказывали: в Министерстве обороны сейчас нужен не политик, а профессионал. Страна, мол, живет в эпоху угроз, турбулентности и тревожных сводок, а потому руководить обороной должен человек в погонах, а не в галстуке партийного функционера. Именно поэтому Силиня так старательно продвигала полковника Медниса — как символ компетентности и «нового подхода».

Но у нас политике срок годности принципов примерно как у майского снега. Прошло несколько дней — и внезапно выяснилось, что политик уже вполне подходит. Видимо, за это время исчезли угрозы, стабилизировалась геополитика и армия больше не нуждается в профессиональном управлении. Или же просто открылись вакансии, которые оказались важнее всех громких слов о безопасности государства.

То есть сначала публике торжественно объясняют, что решение продиктовано исключительно интересами страны. Потом те же люди спокойно делают прямо противоположное — с тем же уверенным выражением лица. И никто даже не пытается объяснить, что именно изменилось за эти несколько дней. Потому что память у избирателя становится короче, чем пресс-релиз наугад взятого политика.