«Вряд ли это поджог»: в Ильгюциемсе сгорел внедорожник «мазерати»

Происшествие имело место в четверг, 21 мая, во дворе одного из многоквартирных домов, как пишут в соцсети, недалеко от участка Рижской муниципальной полиции. Жители 14-этажного дома под вечер заметили, что из автомашины пошёл дым.

Другие транспортные средства при пожаре не пострадали.

"Произошло короткое замыкание или что-то в этом духе. Они вызвали полицию и пожарных, те всё потушили. Примерно за полтора часа. Пока приехали все, полиция, свидетели, все", - рассказывает женщина, живущая в доме.

Хотя в связи со случившимся начат уголовный процесс, жильцы здания считают, что автомашину, скорее всего, никто не поджигал.

"Это не был преднамеренный поджог, вряд ли. Я очень сомневаюсь, потому что горело изнутри. Они выбили стёкла изнутри, разбили их, чтобы можно было всё залить пеной... Не пеной, а водой", - рассказала жительница дома.

Если владелец автомашины не оформил страховку KASKO, ущерб для него будет очень большим.