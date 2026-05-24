4:2! Латвийские хоккеисты одолели сборную США и сохранили место в плей-офф чемпионата

После поражения от Финляндии этот матч фактически стал решающим для латвийской сборной. Победа позволила не только набрать ключевые очки, но и вернуть интригу в борьбу за место в плей-офф.

Первую шайбу латвийцы забросили в самом начале игры. После активных действий Мартиньша Дзиеркалса за воротами соперника шайбу получил Харальд Эгле, который точно переиграл американского вратаря.

В дальнейшем Латвия дважды подряд получила большинство, однако увеличить преимущество не смогла.

Во втором периоде американцы сравняли счёт после удаления Робертса Мамчица. Шайбу в большинстве забросил Мэтью Ткачук.

В третьем периоде Денис Смирнов снова вывел Латвию вперёд, а затем американцы дважды снимали вратаря в попытке спасти игру. Этим воспользовался Сандис Вилманис, который дважды поразил пустые ворота.

Ворота Латвии защищал Кристерс Гудлевскис, который отклонил 45 бросков противника и был признан лучшим игроком латвийской сборной.