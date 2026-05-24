Судя по тону, каким написан пост Арвиса, его реально допекло, что в общепите нужно давать официанту чаевые: "Чёрт возьми, почему это в кабаках официантам надо оставлять денежку сверх??? Тогда врачу, парикмахеру, педикюрше и т.д. тоже надо оставлять. Они работают за зарплату, почему я должен платить официанту больше, чем указано в чеке за еду? Это надо искоренить".

К тому же, по словам самого же Арвиса, "часто, если ты не оставишь, на тебя смотрят, как на последнего бомжа".

В каких заведениях бывает автор поста, он не уточнил, но многим странно, что к нему так относятся. Как оказалось, среди читателей и пользователей платформы "Х" довольно много тех, кто даёт официантам "на чай". Не прошёл мимо и депутат Рижской думы Давис Сталтс, также высказавший своё ценное мнение (возможно, не без помощи ИИ):

"Красивая традиция, которая коренится в старинном и глубоком понимании гостеприимства в глубочайшем смысле этого слова. При неприятном обслуживании оставлять не надо, но при наличии улыбки и хорошего общения это - невербальная благодарность за оказанное гостеприимство. Что касается других профессий, есть люди, которые ценят человечное и индивидуальное отношение и представителей других профессий, если оно было искренним, непринуждённым и не было продиктовано корыстными намерениями. Здесь необходима способность углубляться и эмпатически подойти к вопросу". ("Да-да, врачу, полицейскому и таможеннику тоже, конечно!" - ответили ему.)

Мнения других комментаторов следующие:

- Это единственный механизм свободного рынка, позволяющий клиенту получить улыбчивых работников. Вознаграждаются те работники, кто выполняет работу более качественно.

- Тогда придётся искоренять по всему миру! Силы-то хватит?

- В Скандинавии работникам платят нормальную зарплату и чаевых не ждут, но при оплате клиенты округляют вверх. В Латвии чаевые не обязательны, это скорее благодарность за хорошую еду/напиток и обслуживание. Есть страны, например, Япония, где чаевые считаются оскорблением. В США работникам часто платят мало, поэтому чаевые - это часть жалованья, причём довольно-таки обязательная, хотя и есть традиция везде оставлять доллар-другой.

- Я даю, и мне кажется очень даже норм. Плачу не только за еду, но и за сервис (да, я верю, что чаевые повышают качество сервиса). Верю, что эта работа утомительна не только физически, но и эмоционально (разные люди, потребности и т.п.). Надо уметь оценить любезность и внимание.

- Есть разные страны, разные нравы. Есть, где давать даже считается оскорбительным, а есть так, как в США, где это неписаный закон, они официально зарабатывают на чаевых минимум 15%. И никто не протестует.

- Протестуют многие, реально бесит многих. Если хочешь добровольно, никаких проблем, но навязанные чаевые - это бессмыслица. Конечно, там проблема выше - в руководстве предприятий.

- Нравится сервис - накинь денежку, не нравится - п*здуй в другое место кушать. Я своему парикмахеру тоже накидываю 10 евро сверху.

- Это если ты сам хочешь и если был доволен услугой. Много где можно оставить сверх - в парикмахерской, на автомойке, в такси, в гостинице... А вот у врача, видимо, это будет считаться взяткой - давно ничего такого не наблюдалось.

- А при этом ещё хотят чаевых больше в зависимости от того, что на тарелке... Весь сервис должен быть включён в цены.

- Не хочешь - и не плати. Это не обязательное мероприятие. Но если уж есть такой пост, значит, давит на душу. Те, для кого это не проблема, не оставляют дополнительных денег. Те, кто хочет, те так и делают, и не мучаются такими размышлениями. Видимо, у автора внутри сидит - "а что обо мне подумают?".

- Врачей упоминать тут было ни к чему... Или... они гребут из денег пациентов / квот, от страховщиков, не брезгуют наличными.... Кажется, эту породу сравнивать с официантами некорректно. :)

- Тем, кто работает, как робот, можно не оставлять, а тем, кто привлекателен, супердружелюбен, отзывчив, почему бы и не оставить?

- Не надо до такой степени поддаваться влиянию американского "Твиттера". В Латвии это и не проблема по-настоящему.

- Врачам официально уже нельзя. Парикмахеру, мастеру маникюра можно оставить. Дают тогда, когда клиент чувствует, что получил больше, чем ожидал. Из чувства удовлетворения и от души.

- Это копирование наихудшей практики из США. Нам это сюда заносить ни к чему.

- Мне как гражданину, работающему в промышленности, который за один день производит продукции на тысячи евро, тоже хотелось бы какой-то процент чаевых от проделанной работы, а не одну голую зарплату.

- Не обязательно. Я округляю обычно. Если в счёте 38 евро, даю 40.

- Не оставляю. И никто на меня не смотрит косо. У тебя самого какие-то комплексные домыслы.