«На тебя смотрят, как на бомжа»: в соцсети затеялась дискуссия, нужны ли чаевые (1)

Редакция PRESS 24 мая, 2026 09:40

Важно 1 комментариев

Проблема, о которой завёл речь на платформе "Х" Арвис, может показаться надуманной, но, судя по тому, что народ активно откликался на его твит, есть люди, для кого это важно. 

Судя по тону, каким написан пост Арвиса, его реально допекло, что в общепите нужно давать официанту чаевые: "Чёрт возьми, почему это в кабаках официантам надо оставлять денежку сверх??? Тогда врачу, парикмахеру, педикюрше и т.д. тоже надо оставлять. Они работают за зарплату, почему я должен платить официанту больше, чем указано в чеке за еду? Это надо искоренить". 

К тому же, по словам самого же Арвиса, "часто, если ты не оставишь, на тебя смотрят, как на последнего бомжа".

В каких заведениях бывает автор поста, он не уточнил, но многим странно, что к нему так относятся. Как оказалось, среди читателей и пользователей платформы "Х" довольно много тех, кто даёт официантам "на чай". Не прошёл мимо и депутат Рижской думы Давис Сталтс, также высказавший своё ценное мнение (возможно, не без помощи ИИ):

"Красивая традиция, которая коренится в старинном и глубоком понимании гостеприимства в глубочайшем смысле этого слова. При неприятном обслуживании оставлять не надо, но при наличии улыбки и хорошего общения это - невербальная благодарность за оказанное гостеприимство. Что касается других профессий, есть люди, которые ценят человечное и индивидуальное отношение и представителей других профессий, если оно было искренним, непринуждённым и не было продиктовано корыстными намерениями. Здесь необходима способность углубляться и эмпатически подойти к вопросу". ("Да-да, врачу, полицейскому и таможеннику тоже, конечно!" - ответили ему.)

Мнения других комментаторов следующие:

- Это единственный механизм свободного рынка, позволяющий клиенту получить улыбчивых работников. Вознаграждаются те работники, кто выполняет работу более качественно.

- Тогда придётся искоренять по всему миру! Силы-то хватит?

- В Скандинавии работникам платят нормальную зарплату и чаевых не ждут, но при оплате клиенты округляют вверх. В Латвии чаевые не обязательны, это скорее благодарность за хорошую еду/напиток и обслуживание. Есть страны, например, Япония, где чаевые считаются оскорблением. В США работникам часто платят мало, поэтому чаевые - это часть жалованья, причём довольно-таки обязательная, хотя и есть традиция везде оставлять доллар-другой.

- Я даю, и мне кажется очень даже норм. Плачу не только за еду, но и за сервис (да, я верю, что чаевые повышают качество сервиса). Верю, что эта работа утомительна не только физически, но и эмоционально (разные люди, потребности и т.п.). Надо уметь оценить любезность и внимание.

- Есть разные страны, разные нравы. Есть, где давать даже считается оскорбительным, а есть так, как в США, где это неписаный закон, они официально зарабатывают на чаевых минимум 15%. И никто не протестует.

- Протестуют многие, реально бесит многих. Если хочешь добровольно, никаких проблем, но навязанные чаевые - это бессмыслица. Конечно, там проблема выше - в руководстве предприятий.

- Нравится сервис - накинь денежку, не нравится - п*здуй в другое место кушать. Я своему парикмахеру тоже накидываю 10 евро сверху.

- Это если ты сам хочешь и если был доволен услугой. Много где можно оставить сверх - в парикмахерской, на автомойке, в такси, в гостинице... А вот у врача, видимо, это будет считаться взяткой - давно ничего такого не наблюдалось.

- А при этом ещё хотят чаевых больше в зависимости от того, что на тарелке... Весь сервис должен быть включён в цены.

- Не хочешь - и не плати. Это не обязательное мероприятие. Но если уж есть такой пост, значит, давит на душу. Те, для кого это не проблема, не оставляют дополнительных денег. Те, кто хочет, те так и делают, и не мучаются такими размышлениями. Видимо, у автора внутри сидит - "а что обо мне подумают?".

- Врачей упоминать тут было ни к чему... Или... они гребут из денег пациентов / квот, от страховщиков, не брезгуют наличными.... Кажется, эту породу сравнивать с официантами некорректно. :)

- Тем, кто работает, как робот, можно не оставлять, а тем, кто привлекателен, супердружелюбен, отзывчив, почему бы и не оставить?

- Не надо до такой степени поддаваться влиянию американского "Твиттера". В Латвии это и не проблема по-настоящему.

- Врачам официально уже нельзя. Парикмахеру, мастеру маникюра можно оставить. Дают тогда, когда клиент чувствует, что получил больше, чем ожидал. Из чувства удовлетворения и от души.

- Это копирование наихудшей практики из США. Нам это сюда заносить ни к чему.

- Мне как гражданину, работающему в промышленности, который за один день производит продукции на тысячи евро, тоже хотелось бы какой-то процент чаевых от проделанной работы, а не одну голую зарплату.

- Не обязательно. Я округляю обычно. Если в счёте 38 евро, даю 40.

- Не оставляю. И никто на меня не смотрит косо. У тебя самого какие-то комплексные домыслы.

 

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Важно 1 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Важно 1 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Важно 1 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Новости Латвии 1 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Важно 1 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Важно 1 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

ЧП и криминал 1 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

