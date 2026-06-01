Жить на греческом острове бесплатно и гладить котиков: звучит как мечта, но есть условие

Такую возможность предлагает зоозащитная организация Syroscats. Волонтёров набирают на 2027 год, а заявки начнут принимать в сентябре.

Но это не просто отпуск с котиками. Работать нужно около пяти часов в день, пять дней в неделю. В обязанности входит уход за кошками, помощь в приюте и повседневная забота о животных.

Организация ищет одиночек или пары старше 25 лет. Минимальный срок пребывания на острове — один месяц. Важно, чтобы человек мог работать самостоятельно и спокойно справлялся с ответственностью.

Особенно ждут тех, у кого есть опыт работы ветеринарным ассистентом или помощь бездомным кошкам. Но попробовать могут и просто любители животных.

Денег за такую работу не платят. Зато после смены волонтёры остаются на Сиросе как обычные туристы: пляжи, бухты, белые дома, кафе, рестораны и Эгейское море.

Получается редкая сделка: утром кошки, днём остров, вечером греческий закат. Правда, только для тех, кто понимает, что котики сами себя не накормят.