Плюс ещё один советник: потихоньку оформляется Бюро Кулбергса

Таким образом, на данный момент официально известно о пяти сотрудниках бюро Кулбергса: это Бренцис, руководитель бюро Марек Грушкевиц, консультант по протокольным вопросам Скайдрите Заране, советник по иностранным делам Ивар Лиепниекс и советник по делам Европейского союза Салвис Дравиньш.

Заране, Лиепниекс и Дравиньш занимали те же должности и в бюро предыдущего премьер-министра Эвики Силини.

Уже сообщалось, что Сейм 28 мая утвердил новое правительство, которое возглавил Кулбергс. Новое правительство формируют "Объединенный список", Национальное объединение, "Новое Единство" и Союз зеленых и крестьян.