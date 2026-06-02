Каждый раз, когда вы моете посуду, губка оставляет кое-что в воде

Теперь в список добавился ещё один привычный предмет.

Кухонная губка.

Учёные из Германии выяснили, что обычные губки для мытья посуды постепенно изнашиваются и выделяют микропластик во время использования.

Да, буквально во время того самого процесса, который должен делать вещи чище.

Исследователи изучали разные типы губок и обнаружили, что все они теряют материал. В зависимости от модели ежегодно на одного человека может приходиться от 0,68 до 4,21 грамма микропластика, попадающего в сточные воды.

Цифры кажутся небольшими.

Но когда учёные представили, что один из популярных типов губок используют все домохозяйства Германии, получилась совсем другая картина: до 355 тонн микропластика в год.

После таких новостей легко решить, что пора срочно выбрасывать все губки.

Но тут исследование делает неожиданный поворот.

Оказалось, что главный экологический вред при ручном мытье посуды создаёт вовсе не губка.

А вода.

По расчётам учёных, от 85% до 97% общего экологического воздействия приходится именно на расход воды. На этом фоне микропластик оказался заметной, но далеко не самой большой проблемой.

Поэтому самый экологичный совет оказался удивительно скучным.

Не искать идеальную губку.

А просто меньше лить воду.

Впрочем, есть и хорошие новости.

Губки с меньшим содержанием пластика выделяют меньше микрочастиц, а более длительное использование одной губки снижает общий экологический след.

Хотя после такого исследования кто-то наверняка посмотрит на свою кухонную губку совсем другими глазами.

Ещё вчера она казалась безобидным кусочком поролона.

Сегодня выяснилось, что она тоже участвует в большой истории под названием "микропластик уже повсюду".