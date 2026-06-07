"Возможно, назревают великие события, которые коснутся Латвии. В Ригу прибывает Князь и Великий Магистр Мальтийского ордена Джон Т. Данлап, и в течение трёх дней, с 8 июня, будут перекрыты улицы города и установлены ограничения движения, как будто прибудет президент какой-то Великой державы.

Мальтийский орден - интересное государство, у которого практически нет территории, но есть гражданство и дипломатическая неприкосновенность со статусом более чем в 100 странах, включая Евросоюз, а также статус наблюдателя в ООН. Мальтийский орден является преемником средневекового рыцарского ордена, который официально занимается гуманитарной деятельностью, в том числе формированием гуманитарных коридоров на обеих воюющих сторонах и поддержанием связи в таких условиях и с одной, и с другой стороной, поэтому он представляет собой интересный дипломатический канал.

Символично, что на судне именно у берегов Мальты Горбачёв на встрече с Бушем-старшим дал согласие на ликвидацию СССР. Но, конечно, любые речи об особом влиянии Мальтийского ордена - это жёсткая "теория заговора". А улицы перекрывают лишь из уважения к гуманитарной деятельности и ради традиций, как и всего, что связано с аристократией и её влиянием", - пишет Точс в своём посте.

Среди комментаторов преобладает мнение, что ничего хорошего такой визит не сулит:

- О-о-очень интересно, чего им всем тут надо? Сначала Гир, теперь этот... И ведь стопудово будут идиоты, которые поверят, что они сюда лезут от жу-у-уткой любви к людям.

- Хочу напомнить, что бывший министр обороны России и нынешний первый заместитель военного министра, а также лучший друг Путина - кавалер Мальтийского ордена Шойгу! Интересно, однако!

- Хм... Ледяное ощущение от этого ордена. Ничего хорошего о нём не слышно, а благотворительность всегда - только прикрытие. Как там с огромным финансовым влиянием по всему миру... и управлением ватиканским кошельком?..

- Да-а-а... Это становится совсем странным! Мы можем лишь гадать, что этому хорошо упитанном тут теперь понадобилось! Допускаю мысль, что ничего хорошего нам этот визит не принесёт. Не хочу становиться создательницей теории заговора, но всё упирается в деньги, и предполагаю, что Мальтийскому ордену как безземельному государству, после этого визита, возможно, станет принадлежать латвийская земля, поскольку сумма долга - 22 миллиарда - для Мальтийского ордена жалкие гроши, и мы все автоматически станем крепостными - неизвестно чьими и неизвестно, на каких условиях.

- Шеф пятой колонны вручит ордена, или усилит веру, для сталкивания Латвии с Россией, или как раз наоборот? Может, налоги слишком низкие, раз ещё средний слой не ликвидирован? Или, чтобы ликвидировать сельских жителей как класс, надо лишить финансирования автотранспорт и школы, дотируемые государством, или наоборот - дать финансирование селу?!

- Мне кажется, действительно грядут грандиозные перемены. Такие люди не едут зря, чтобы посмотреть на нашу грязную и пустую Ригу. Подозрительно.

- Князь тьмы прибывает в Ригу...

- Латвии конец.

- Начинается. Принцы и нищие. А мы только платим...

- Под "гуманитарным" обычно кроется нечто совсем иное, скорее, совершенно антигуманное. Боже, убереги Латвию от зла!