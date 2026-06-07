Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

«Назревают великие события?» Сандрис Точс — о визите магистра Мальтийского ордена в Ригу (7)

Редакция PRESS 7 июня, 2026 08:10

Важно 7 комментариев

Публицист Сандрис Точс, поделившись ссылкой на новость о прибытии князя и великого магистра Мальтийского ордена Джона Тимоти Данлапа (на фото) в Ригу, высказал по этому поводу своё мнение, которое можно кратко резюмировать цитатой из сказки о Винни-Пухе: "Это жжж - неспроста!".

"Возможно, назревают великие события, которые коснутся Латвии. В Ригу прибывает Князь и Великий Магистр Мальтийского ордена Джон Т. Данлап, и в течение трёх дней, с 8 июня, будут перекрыты улицы города и установлены ограничения движения, как будто прибудет президент какой-то Великой державы.

Мальтийский орден - интересное государство, у которого практически нет территории, но есть гражданство и дипломатическая неприкосновенность со статусом более чем в 100 странах, включая Евросоюз, а также статус наблюдателя в ООН. Мальтийский орден является преемником средневекового рыцарского ордена, который официально занимается гуманитарной деятельностью, в том числе формированием гуманитарных коридоров на обеих воюющих сторонах и поддержанием связи в таких условиях и с одной, и с другой стороной, поэтому он представляет собой интересный дипломатический канал.

Символично, что на судне именно у берегов Мальты Горбачёв на встрече с Бушем-старшим дал согласие на ликвидацию СССР. Но, конечно, любые речи об особом влиянии Мальтийского ордена - это жёсткая "теория заговора". А улицы перекрывают лишь из уважения к гуманитарной деятельности и ради традиций, как и всего, что связано с аристократией и её влиянием", - пишет Точс в своём посте.

Среди комментаторов преобладает мнение, что ничего хорошего такой визит не сулит:

- О-о-очень интересно, чего им всем тут надо? Сначала Гир, теперь этот... И ведь стопудово будут идиоты, которые поверят, что они сюда лезут от жу-у-уткой любви к людям.

- Хочу напомнить, что бывший министр обороны России и нынешний первый заместитель военного министра, а также лучший друг Путина - кавалер Мальтийского ордена Шойгу! Интересно, однако!

- Хм... Ледяное ощущение от этого ордена. Ничего хорошего о нём не слышно, а благотворительность всегда - только прикрытие. Как там с огромным финансовым влиянием по всему миру... и управлением ватиканским кошельком?..

- Да-а-а... Это становится совсем странным! Мы можем лишь гадать, что этому хорошо упитанном тут теперь понадобилось! Допускаю мысль, что ничего хорошего нам этот визит не принесёт. Не хочу становиться создательницей теории заговора, но всё упирается в деньги, и предполагаю, что Мальтийскому ордену как безземельному государству, после этого визита, возможно, станет принадлежать латвийская земля, поскольку сумма долга - 22 миллиарда - для Мальтийского ордена жалкие гроши, и мы все автоматически станем крепостными - неизвестно чьими и неизвестно, на каких условиях.

- Шеф пятой колонны вручит ордена, или усилит веру, для сталкивания Латвии с Россией, или как раз наоборот? Может, налоги слишком низкие, раз ещё средний слой не ликвидирован? Или, чтобы ликвидировать сельских жителей как класс, надо лишить финансирования автотранспорт и школы, дотируемые государством, или наоборот - дать финансирование селу?!

- Мне кажется, действительно грядут грандиозные перемены. Такие люди не едут зря, чтобы посмотреть на нашу грязную и пустую Ригу. Подозрительно.

- Князь тьмы прибывает в Ригу...

- Латвии конец.

- Начинается. Принцы и нищие. А мы только платим...

- Под "гуманитарным" обычно кроется нечто совсем иное, скорее, совершенно антигуманное. Боже, убереги Латвию от зла!

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (7)
Комментарии (7)

Главные новости

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (3)

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд
Важно

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии
Важно

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (7)

Важно 18:08

Важно 7 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд (7)

Важно 17:33

Важно 7 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки (7)

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 7 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии (7)

Важно 16:42

Важно 7 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (7)

Важно 16:11

Важно 7 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников (7)

Мир 14:51

Мир 7 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО) (7)

Важно 14:37

Важно 7 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать