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Продал квартиру, и 25 лет спустя начислили налог на недвижимость; как такое может быть?

© LTV 7 июня, 2026 10:22

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О случае с жителем Елгавского края рассказала программа Латвийского телевидения 4. studija.

Юрис когда-то получил путём приватизации в собственность квартиру в многоквартирном доме в Зиедкалне, в Вилцской волости. В 1999 году он её продал - это подтверждают данные портала Государственной земельной службы kadastrs.lv.

"Весной 2026 года я получил от самоуправления извещение, что я должен оплатить землю под этой квартирой. Я в недоумении - как может образоваться такой счёт 25 спустя?" -  удивляется Юрис.

Новые хозяева через некоторое время квартиру тоже продали, однако в информационной системе kadastrs.lv Юрис по-прежнему числится как законный владетель. За все эти более чем 25 лет, однако, счёт ему прислали впервые.

"Он же вообще полностью высосан из пальца! Я 25 лет назад продал через нотариуса, госпошлину заплатил, всё это я сделал. Они потом дальше перепродают. Человек 20 лет платит за квартиру, а теперь я должен начать платить - в 2026-м", - возмущается бывший собственник.

Юрис сознательно сохранил все документы сделки, а также счёт по налогу на недвижимость, который на всякий случай оплатил, хотя и считает, что получил его необоснованно. Решить квартирно-налоговый вопрос Юрис вместе с новым владельцем попытался у нотариуса, но дело не задалось.

"Они втроём смотрели в этот компьютер, потом на меня, ещё раз в компьютер, на меня, в компьютер и ничего не сказали. Конкретно называть не буду, мне нельзя упоминать её фамилию, но это была Илона в 307-м кабинете, она сказала, что минимум месяц будет смотреть. Потому что в данном случае меня восприняли как человека, который, продав квартиру, хочет занести её в Земельную книгу", - продолжает свой рассказ Юрис.

Тем временем Елгавское краевое самоуправление утверждает: сделка не была доведена до конца - одного договора недостаточно. Там предполагают, что из-за отсутствия оформления сделки в Земельной книге, скорее всего, такое недоразумение и возникло.

Предыдущая законная владетельница, купившая квартиру у Юриса в 1999-м, уже скончалась. Не это ли причина, почему Юрис снова стал законным владетелем?

Руководитель общественных отношений Государственной земельной службы Байба Кантиня пообещала, что ведомство свяжется с Юрисом лично, и пояснила, что в процессе приватизации квартиры не всё было сделано правильно, не вдаваясь в подробности. 

Редакция программы связалась с Юрисом повторно, чтобы выяснить, решена ли его проблема. Тот ответил, что Земельная служба ещё не пыталась с ним связаться, и что он в целом не надеется на скорое решение.

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