"Административный районный суд принял решение в моём споре с коллегией адвокатов о том, допустить ли меня в ряды адвокатов. Суд встал на сторону коллегии, признал, что моя квалификация достаточно высокая, однако мои политические взгляды настолько ужасны, что они портят репутацию и не позволяют предоставить все права, которые адвокату требуются для защиты людей", - говорит Кривцова в видео.

Эти взгляды состоят в следующем:

1) права неграждан должны быть расширены и они должны быть включены в демократические процессы принятия решений;

2) использование родного языка в образовании положительно влияет на качество образования и должно быть сохранено;

3) празднование 9 мая и памятник Освободителям посвящены только событиям Второй мировой войны и не связаны с нападением России на Украину.

В результате суд решил, что Кривцова тем самым "поставила под сомнение преамбулу" Сатверсме и разрешать ей работать адвокатом нельзя.

В комментариях к своему посту она цитирует решение суда, в котором говорится, что её деятельность "обоснованно оценена как направленная на раскол латвийского общества и уменьшение доверия к управлению государством и правоохранительным органам в целом".

"Первая инстанция пройдена, иду дальше, уверена в победе", - юрист-правозащитник настроена весьма оптимистично.