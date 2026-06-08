"Те вузы, которые зарабатывают только на том, чтобы сюда завозить "студентов" как дешёвую рабочую силу, конечно, свой бизнес должны будут прекратить, это совершенно ясно. Но и с точки зрения этой самой рабочей силы я призываю всё же смотреть комплексно.

Совершенно ясно, что бизнесмены, которые делают деньги, заинтересованы в том, чтобы платить зарплату поменьше. Если в рыбный цех можно поставить человека, скажем, из Узбекистана, и платить ему самый минимум, а в результате этого латыши едут куда-то в другое место искать [работу], то, конечно, это индивидуальные установки какого-то бизнесмена. Это ни в коем случае не могут быть установки государства.

Если мы посмотрим чисто с точки зрения бизнеса, надо понимать, что этот человек, которого завозят, не будет вечно молодым и трудоспособным. Хорошо, если так будет в какие-то первые года, но потом ему понадобятся всяческие социальные услуги.

У нас и сейчас уже проблема попасть к врачу, на обследование - людям, которые уже сейчас есть в Латвии. Конечно, те, кого сейчас завозят, молоды и трудоспособны, кажется, что им к врачу сейчас не надо, но впоследствии им это будет нужно. Это не панацея. Это вроде того, как съесть что-то сладкое - у тебя есть быстрый результат, но потом будут последствия, с которыми нужно будет разбираться".