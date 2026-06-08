Председатель правления предприятия по выращиванию ягод Very Berry Гундега Саушкина рассказала, что проблемы начинаются в середине августа, когда школьники, студенты и педагоги, подрабатывавшие в хозяйстве летом, начинают подготовку к школе.

"В прошлом году мы использовали индийских рабочих, которых переняли из двух других латвийских хозяйств. Там выращивают чернику, им эти рабочие больше не были нужны. Мы были довольны, потому что и осенью на клюкву уже людей нет. Мы в основном собираем комбайном, но есть места, где ему не проехать, там надо руками собирать", - поясняет она.

В прошлом сезоне в хозяйстве работали 130 сезонников, 15 из них были гастарбайтерами, один из них высказал желание остаться работать в Латвии.

"Все, кто был у нас, это чисто сезонные рабочие, которые приезжают и уезжают. Это не те люди, что остаются в Латвии", - подчёркивает Саушкина.

В этом году хозяйство расширило туннели, в которых выращивают ягоды, так что продукции будет больше, работники понадобятся. А что с местными жителями?

"Мы давали объявление, проводили в Zoom конференции с Латгалией - с Резекне, с Лудзой. Приехали два человека", - говорит хозяйка Very Berry.

Она считает, что Латвии сейчас не хватает чёткой иммиграционной политики: "Литовцы сказали насчёт религиозных убеждений, сформулировали это... Пусть скажут, сколько можно завозить, как можно, из каких стран можно. Надо знать язык или нет. Ну, определите как-то. Сейчас с этим большая путаница".

Руководитель хозяйства по выращиванию черники Arosa-R Мара Рудзате тоже уверена, что без иностранных рабочих не обойтись: "У нас, как обычно, будут украинцы. Их берём уже лет десять, даже пятнадцать. В этом году будут из Индии".

Она, как и её коллега, считает, что в выращивании ягод всё ещё требуется много ручного труда и что в иммиграционной политике надо навести порядок: "Это надо решать на государственном уровне. Ни у кого, видимо, нет времени опускаться до такого маленького сектора. Либо мы хотим, чтобы у нас тут были местные фрукты, ягоды и овощи, либо нет. Если мы ставим всякие такие условия..."