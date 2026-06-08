Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

«Давали объявления — приехали два человека»: на сезонные работы на селе теперь берут индийцев (1)

© Lsm.lv 8 июня, 2026 10:07

Выбор редакции 1 комментариев

В материале, подготовленном Латвийским радио, говорится о том, что в последние годы всё сильнее ощущается нехватка рабочей силы для таких сезонных работ, как сбор ягод. Организации фермеров считают, что проблему может помочь решить роботизация и продуманное привлечение работников из-за границы.

Председатель правления предприятия по выращиванию ягод Very Berry Гундега Саушкина рассказала, что проблемы начинаются в середине августа, когда школьники, студенты и педагоги, подрабатывавшие в хозяйстве летом, начинают подготовку к школе.

"В прошлом году мы использовали индийских рабочих, которых переняли из двух других латвийских хозяйств. Там выращивают чернику, им эти рабочие больше не были нужны. Мы были довольны, потому что и осенью на клюкву уже людей нет. Мы в основном собираем комбайном, но есть места, где ему не проехать, там надо руками собирать", - поясняет она.

В прошлом сезоне в хозяйстве работали 130 сезонников, 15 из них были гастарбайтерами, один из них высказал желание остаться работать в Латвии.

"Все, кто был у нас, это чисто сезонные рабочие, которые приезжают и уезжают. Это не те люди, что остаются в Латвии", - подчёркивает Саушкина.

В этом году хозяйство расширило туннели, в которых выращивают ягоды, так что продукции будет больше, работники понадобятся. А что с местными жителями?

"Мы давали объявление, проводили в Zoom конференции с Латгалией - с Резекне, с Лудзой. Приехали два человека", - говорит хозяйка Very Berry.

Она считает, что Латвии сейчас не хватает чёткой иммиграционной политики: "Литовцы сказали насчёт религиозных убеждений, сформулировали это... Пусть скажут, сколько можно завозить, как можно, из каких стран можно. Надо знать язык или нет. Ну, определите как-то. Сейчас с этим большая путаница".

Руководитель хозяйства по выращиванию черники Arosa-R Мара Рудзате тоже уверена, что без иностранных рабочих не обойтись: "У нас, как обычно, будут украинцы. Их берём уже лет десять, даже пятнадцать. В этом году будут из Индии".

Она, как и её коллега, считает, что в выращивании ягод всё ещё требуется много ручного труда и что в иммиграционной политике надо навести порядок: "Это надо решать на государственном уровне. Ни у кого, видимо, нет времени опускаться до такого маленького сектора. Либо мы хотим, чтобы у нас тут были местные фрукты, ягоды и овощи, либо нет. Если мы ставим всякие такие условия..."

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии
Важно

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку
Важно

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (2)

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (1)

Важно 18:08

Важно 1 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд (1)

Важно 17:33

Важно 1 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки (1)

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 1 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии (1)

Важно 16:42

Важно 1 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (1)

Важно 16:11

Важно 1 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников (1)

Мир 14:51

Мир 1 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО) (1)

Важно 14:37

Важно 1 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать