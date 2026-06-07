Латвийские учёные работают над технологиями ядерного синтеза

В сотрудничестве с предприятиями SIA Naco Technologies и SIA Allatherm они разрабатывают решения по выделению и очистке трития - радиоактивного изотопа водорода. В будущем тритий может стать одним из главных видов топлива в реакторах ядерного синтеза, над созданием которых трудятся учёные во всём мире.

Ядерный синтез - это то же самое, что термоядерная реакция: процесс слияния ядер в недрах звёзд, в результате которого выделяется большое количество энергии. Учёные надеются, что в будущем этот процесс удастся использовать для выработки энергии.

Исследователи ЛУ анализируют, как свойства специальных мембран влияют на отделение трития от воды. Одно из направлений исследований - использование наноматериалов, которое может сделать этот процесс более эффективным и помочь создать материалы для работы в среде с повышенной радиацией.

В сотрудничестве с предприятиями создаётся и прототип устройства, которое позволит не только выделять тритий из воды, но и вырабатывать электроэнергию.