В годовщину высадки в Нормандии Хегсет заявил о «вторжении» мигрантов в Европу

Глава Пентагона резко раскритиковал европейские страны за то, что он назвал новым «вторжением» мигрантов.

«К сожалению, сегодня другие европейские пляжи штурмуют другие опасные идеологии, — сказал Хегсет. — Пляжи в Испании, Италии, Греции и Болгарии. Туда прибывают люди и лодки. Когда же европейские столицы что-то сделают с этим вторжением?»

Глава Пентагона продолжил, что за многие годы, прошедшие после высадки британских и американских сил в Нормандии, некоторые европейские страны «слишком сильно привыкли» к своим свободам, за которые им пришлось бороться во время Второй мировой войны, и забыли, что «свобода не достается бесплатно».

«Мужчины, которые здесь воевали и погибали, вернули Европе свободу, — заявил министр обороны США. — Нынешнее поколение лидеров и воинов должно сохранить эту свободу — в противном случае то, за что они воевали, окажется недолговечным».

Представители администрации президента США Дональда Трампа постоянно критикуют Европу за ее миграционную политику. При этом во многих европейских странах все больше голосов получают правопопулистские партии, выступающие за ограничение миграции.

В прошлом году Трамп заявил во время выступления в ООН, что европейские страны «катятся в ад» из-за «неконтролируемой миграции».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал эти заявления «неправильными», однако согласился с существованием проблемы нелегальной миграции. Для Британии она прежде всего связана с прибытием мигрантов на небольших лодках и катерах, пересекающих Ла-Манш из Франции.

Хегсет стал уже вторым высокопоставленным американским чиновником, который говорит о «вторжении мигрантов» в Европу в последние несколько дней.

В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал в своих соцсетях развернутый комментарий об убийстве 18-летнего белого британца Генри Новака, который в конце прошлого года погиб от ножевых ранений, нанесенных молодым британцем-сикхом.

Вэнс сказал, что Новак был бы жив, если бы Европа выступила против «массового вторжения мигрантов, многие из которых презирают Запад и любящих его людей».

Высказывания Вэнса вызвали резкую реакцию правительства Великобритании, которое назвало их попыткой разжечь рознь и вмешаться в демократические процессы.

Британская прокуратура подтвердила, что убивший Новака человек родился в Великобритании и не был мигрантом.

Сколько мигрантов прибывает в Европу по морю?

Больше всего мигрантов прибывали в Европу по морю в 2015 году, в ходе Европейского миграционного кризиса, главным образом вызванного обострением нескольких войн и конфликтов, в том числе гражданской войны в Сирии. По данным ООН, тогда Средиземное море пересекли более миллиона человек.

Однако с апреля 2025 года по март 2026-го в Великобританию, Грецию, Италию, Испанию и Кипр в общей сложности прибыли около 169,3 тыс. человек, при этом на Британию пришлось около 23% общего объема мигрантов.

С 1 января по 3 июня 2026 года через Ла-Манш в небольших лодках и катерах из Франции переправились 9,1 тыс. человек. Это на 38% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В декабре администрация Трампа представила свою новую Стратегию национальной безопасности, в которой сказано, что при сохранении нынешних тенденций Европа «через 20 лет или меньше станет неузнаваемой».

В документе также утверждается, что европейские экономические вопросы «заслоняет реальная и более острая перспектива цивилизационного исчезновения».

Нынешнее руководство Белого дома сделало борьбу с миграцией ключевым вопросом своей внутренней политики. С января 2025 года Иммиграционная служба США (ICE) арестовала тысячи людей, что вызывало массовые протесты и столкновения с полицией. Трамп также заявил, что полностью остановил нелегальное проникновение мигрантов через границу США с Мексикой.