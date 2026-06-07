Трамп готовит новую торговую войну со всем миром. На этот раз предлог — защита трудящихся

Трамп начал торговую войну со всем миром чуть больше года назад, как только вернулся в Белый дом на второй президентский срок. Однако вскоре был вынужден отступить, потому что и у главного соперника Америки — Китая, и у союзников — Канады, Европы и Мексики — нашлись ответные козыри.

А в феврале Трамп потерпел окончательное и сокрушительное поражение от своих же соратников. Верховный суд США признал большую часть его тарифов, введенных под предлогом «чрезвычайной ситуации», незаконной попыткой узурпировать власть, поскольку право вводить налоги на американцев даровано конституцией США исключительно Конгрессу, а не президенту.

Трампа это не остановило.

Проиграв в суде, он немедленно ввел 10% пошлину на весь импорт под предлогом чрезвычайной ситуации с платежным балансом. Поскольку никаких особенных перемен с платежным балансом США в последние годы не наблюдалось, экономисты немедленно назвали новый предлог надуманным, а бизнес подал в суд.

Исход тяжбы не имеет значения, поскольку новые тарифы сами собой отменятся уже через полтора месяца, 24 июля. Трамп смог ввести их лишь на 150 дней — больше не позволяет забытый закон 1974 года, с которого сдули пыль в угоду торговой вендетте Трампа.

Поэтому Трамп поручил своим министрам к концу июля найти новый предлог ввести налоги на американских потребителей и бизнес, покупающих импортные товары и комплектующие. Первый набор пошлин был объявлен на этой неделе. Следующий уже на подходе. В чем их суть?

Трамп как защитник пролетариев всех стран

Белый дом обвинил весь мир в том, что он недостаточно активно борется с эксплуатацией трудящихся, что по американским законам позволяет президенту обложить импорт дополнительной пошлиной.

В отношении стран, где вообще нет законов против принудительного труда, чиновники Белого дома предложили президенту ввести пошлины в размере 12,5%. Остальным, включая Евросоюз, Канаду и Мексику, светит 10% просто за то, что они «недостаточно жестко» проверяют соблюдение действующих у них запретов.

«Введение пошлин под этим предлогом — нелепая юридическая фикция в стиле диктаторских режимов и бывшего Советского Союза», — отмечает эксперт исследовательского центра ECIPE Дэвид Хениг, представлявший Британию на торговых переговорах с США в первый срок Трампа.

Ни у кого нет сомнений, что пошлины введут в июле по истечении обязательного периода консультаций, поскольку ни одна страна в современном глобализованном мире не сможет доказать Трампу, что все ее товары сделаны из сырья и комплектующих, гарантированно произведенных без задействования принудительного или рабского труда.

Судья тут один — Трамп, а он хочет вводить тарифы росчерком пера. Трамп был крайне недоволен тем, что Верховный суд лишил его такой возможности, и говорил, что без этого Америка «станет страной третьего мира, и не исключено, что в итоге будет разрушена».

Новые расследования Минторга США вернут Трампу право вводить тарифы. Первое — уже упомянутый рабский труд. Второе, на подходе, — про избыточные мощности.

Это когда Китай, например, напрягается всей страной и помогает производителям электромобилей или солнечных батарей завалить ими весь мир, чтобы вытеснить конкурентов и потом стать монополистами.

«Все это — очередной шаг к восстановлению тарифной системы Трампа от 2025 года, разрушенной Верховным судом», — уверен Чэд Браун из Peterson Institute for International Economics (PIIE), автор книги «Как выиграть торговую войну».

Трамп как узурпатор власти в Америке

Тарифы — повсеместный налог на потребление импортных товаров — позволяют Трампу собирать дополнительные доходы в бюджет, финансировать гигантский дефицит и укреплять вертикаль власти через распределение субсидий и налоговые льготы в обмен на лояльность и политическую поддержку.

У торговых партнеров США против нового торгового лома нет приема, однако остановить Трампа в очередной раз способны сами американцы — через суд.

«Любому суду будет очевидно, что речь идет об очередной попытке президента узурпировать полномочия Конгресса вводить пошлины. Это противоречит Конституции США», — отмечает Алан Вольф из PIIE, занимавший до 2021 года должность замглавы Всемирной торговой организации (ВТО).

В Америке к тарифам Трампа относятся столь же неприязненно, как и в других странах. Бизнес недоволен увеличением налогового бремени и потерей возможности планировать будущее в условиях, когда Трамп постоянно меняет правила игры. А граждане недовольны концентрацией всей власти в руках президента.

Всего за год у власти Трамп увеличил среднюю импортную пошлину с 2-3% до 13-16%, согласно разным оценкам. После эпохального решения Верховного суда некоторые новые тарифы остались в силе (особые китайские и общие секторальные на сталь и автомобили, например), но в целом средняя планка снизилась до 8-10%.

Именно поэтому Трамп пытается отстроить тарифный барьер заново под новыми предлогами.

Как Трамп проигрывает торговую войну

Трамп утверждает, что тарифы возрождают американскую промышленность, а бремя пошлин целиком ложится на плечи зарубежных производителей товаров, поскольку они боятся потери американского рынка и снижают цены.

Однако на практике пока выходит иначе. Рост производства в промышленности и строительстве с приходом Трампа к власти обернулся спадом. А более 90% пошлин оплатили американцы, свидетельствуют итоги исследования Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Тарифные войны еще и рассорили Америку с союзниками. Трамп пытался угрозой пошлин вынудить их подписать новые торговые соглашения, выгодные США.

Некоторые даже согласились и заключили сделки.

Однако не успели высохнуть чернила, как выяснилось, что, с одной стороны, тарифные угрозы Трампа были пустыми, поскольку суд признал их незаконными. А с другой, что у Трампа семь пятниц на неделе, и он с готовностью пересматривает условия только что заключенных соглашений и угрожает новыми пошлинами под любыми предлогами — хотя бы и борьбы с рабским трудом в Норвегии и Люксембурге.

В итоге новый виток торговой войны Трампа ставит под вопрос и ратификацию торговой сделки с крупнейшим партнером США — Европейским союзом, и успех переговоров с ближайшими соседями Канадой и Мексикой об условиях пересмотра соглашения о свободной торговле в Северной Америке.

А заодно обещает очередную порцию ответных мер со стороны Китая и большинства других торговых партнеров США.