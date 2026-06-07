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Армения выбирает парламент на фоне курса на сближение с ЕС

© Deutsche Welle 7 июня, 2026 14:15

Мир 0 комментариев

В Армении проходят парламентские выборы, которые определят вектор дальнейшего развития страны. Премьер Пашинян надеется на переизбрание, его главный соперник - пророссийский миллиардер Карапетян.

В Армении в воскресенье, 7 июня, проходят парламентские выборы, которые определят дальнейший курс развития страны - прозападный или пророссийский. Премьер-министр Никол Пашинян, правящий Арменией с 2018 года, рассчитывает на победу своей партии "Гражданский договор" и новый пятилетний срок у власти.

Главным соперником Пашиняна выступает пророссийский миллиардер Самвел Карапетян - российский бизнесмен армянского происхождения, глава группы компаний "Ташир" - с оппозиционным альянсом "Сильная Армения". По данным ЦИК Армении, право голоса имеют почти 2,5 млн избирателей, по всей стране с 08:00 до 20:00 работают 2005 участков для голосования.

В выборах участвуют 18 политических сил, голосование проходит по пропорциональной системе, минимальный порог явки законом не установлен. Это первые очередные выборы в парламент за девять лет - две предыдущие кампании в 2018 и 2021 годах были внеочередными.

Судьбоносный характер выборов

Выборы воспринимаются как референдум о прозападном курсе Пашиняна: в 2025 году он законодательно закрепил курс на сближение с Евросоюзом, что поставило Ереван на путь противостояния с Москвой. Сам премьер при этом подчеркивает, что не стремится к разрыву с Россией.

Карапетян, в свою очередь, критикует курс Пашиняна как "безрассудный рывок" на Запад.

Россия выражает недовольство курсом Пашиняна на сближение с ЕС. Президент России Владимир Путин заявлял, что ситуация в Армении напоминает ту, которая провела к войне против Украины. Он потребовал от Еревана как можно скорее провести референдум о вступлении Армении в Евросоюз и определиться, с кем его страна - с ЕС или с Евразийский экономическим союзом. В качестве меры давления Россия ввела запрет на импорт армянского алкоголя, продовольствия и цветов.

Другие ключевые темы нынешних выборов в Армении - будущие отношения с давним противником Азербайджаном и его союзником Турцией, а также позиция Армении в противостоянии России и Запада. В 2023 году Ереван потерпел болезненное поражение в споре за Нагорный Карабах: после перехода этой территории под контроль Азербайджана более 100 тысяч армян были вынуждены бежать оттуда, а оппозиция обвинила Пашиняна в предательстве национальных интересов.

Пашинян заручился поддержкой администрации США: госсекретарь Марко Рубио специально приезжал в Ереване для подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве.

Расклад сил

Проходной барьер на выборах составляет 4% для партий, 8% для блоков из двух-трех партий и 10% для широких коалиций из четырех и более партий. По данным опроса армянского представительства Gallup International Association, партия Пашиняна "Гражданский договор" лидирует с 32,4 процента.

Далее следуют "Сильная Армения" Карапетяна - 16,4%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна - 15,2%, "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна - 8,8% и партия "Крылья единства" бывшего омбудсмена Армана Татояна - 6,2%. Таким образом, четыре основные оппозиционные силы в совокупности могут набрать 46,6% голосов - больше, чем партия власти.

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