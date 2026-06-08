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Пациент скорее мёртв, чем жив: почему спасти латвийскую медицину вряд ли удастся — публицист (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 8 июня, 2026 09:08

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Публицист Арнис Клуйнис в своей статье на портале nra.lv объяснил, почему государственная система медицинской помощи Латвии в таком состоянии, и пришёл к неутешительным выводам: ей сможет помочь только иммиграция или революция.

Нехватка медперсонала давно стала притчей во языцех, особенно в государственных медучреждениях. Решение проблемы предложила депутат Сейма и бывший министр здравоохранения Ингрида Цирцене: она считает, что систему можно вновь сделать дееспособной, но для этого придётся убрать врачей из частных клиник.

Обращает на себя внимание тот момент, что в статье идёт речь только о врачах - о помощниках врача, медсёстрах и помощниках медсестёр нет даже упоминаний. И явно не потому, что тут с кадровыми ресурсами полный порядок.

Итак, вариантов два. Первый - быстро набрать по всему миру хотя бы тысячу человек, имеющих диплом врача. 

Второй - перераспределить врачей (их рабочее время) между государственным и частным секторами так, чтобы частный сектор практически был ликвидирован. Его и предлагает Цирцене.

А публицист объясняет, что этот вариант является невыполнимым, так как в Латвии "медицина подчинена суперприбыли частного сектора". Имеется в виду извлечение прибыли из готовности людей платить большие деньги, чтобы попасть к врачам и не страдать годами от боли. 

"В частных учреждениях, где работают в основном те же самые врачи, что и в государственных, 100 и более евро за каждый визит берут за такое же [что и в госбольницах] перенаправление [к другим специалистам] в комплекте с психологическим облегчением для тех, кто уже попал к врачу, пока остальные ждут в очереди.

Такая психологическая помощь очень доходна и для врачей, и для организаторов частной медицины, и для стоящих за ними банков, девелоперов и т.д. Суперприбыль возникает из-за того, что реальное лечение можно заменить облегчением физической и психической боли - до того момента, когда человек так или иначе попадает в госбольницу, где наконец приходится делать то, за что частники только брали деньги. Поэтому у частников денег так много, что перекупить врачей у них невозможно. Остаётся революция вплоть до национализации частных контор, у которой тоже есть свои побочные явления".

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