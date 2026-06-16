Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

Голосование, как и прежде, продлится три дня, 20 сентября станет последним днем очного голосования. Выборы пройдут в единый день голосования вместе с региональными и муниципальными выборами по всей России.

Элла Памфилова: "Не надо роптать"

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что избирательная кампания стартует 16 июня. "Указом президента официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва. Таким образом, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению этих выборов", - цитирует слова Памфиловой официальный канал ЦИК РФ в мессенджере Max.

Накануне Памфилова допустила возможные перебои со связью в ряде регионов в период голосования, но призвала избирателей не жаловаться. "Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью и интернетом будут в интересах обеспечения безопасности", - заявила она.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев уточнил, что комиссия подготовила проект постановления с учетом ситуации с беспилотниками в регионах страны.

Оккупированные территории и электронное голосование

Это первые выборы в Госдуму после начала полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины 24 февраля 2022 года. Впервые голосование будет организовано на территории оккупированных регионов Украины в Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской областях, которые российские власти объявили своей территорией. В аннексированном Крыму выборы проводились и раньше.

В 33 регионах страны пройдет дистанционное электронное голосование. Однако этот метод неоднократно подвергался критике: журналисты и аналитики фиксировали масштабные фальсификации в ходе онлайн-голосования.

Оппозиция практически отстранена

Выборы пройдут по партийным спискам и по 225 одномандатным округам. К участию допущены 17 партий, из которых 12 не обязаны собирать подписи, поскольку представлены в региональных парламентах. В прошлом году на аналогичных региональных выборах более тысячи участников войны в Украине были избраны на различные должности.

Кандидаты от оппозиции поставлены в весьма затруднительные условия. После очередного ужесточения законодательства власти РФ получили расширенные возможности для отстранения нежелательных кандидатов. Ряд видных представителей партий "Яблоко" и КПРФ лишены права баллотироваться из-за административных наказаний или уголовных дел.

"Яблоко" остается единственной допущенной к выборам силой, выступающей против войны в Украине: официальная позиция партии - призыв к миру к обеим сторонам. Подавляющее большинство антивоенных и оппозиционных организаций к выборам не допущены.

Предыдущие выборы в Госдуму прошли в сентябре 2021 года. По их итогам "Единая Россия" сохраняет конституционное большинство.