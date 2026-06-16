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Банк Латвии: фискальная политика в среднесрочной перспективе останется стимулирующей

© LETA 16 июня, 2026 13:17

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Фискальная политика в Латвии в среднесрочной перспективе останется стимулирующей, заявили в Банке Латвии во вторник на презентации новейших прогнозов развития экономики.

Как сообщили в центральном банке, дефицит бюджета на этот год прогнозируется на уровне чуть выше 3% от валового внутреннего продукта (ВВП), и эта оценка существенно не изменилась по сравнению с предыдущим прогнозом. Изменения в законодательстве, предусматривающие сохранение высоких расходов на оборону и в дальнейшем, а также крупные поставки военной техники через год увеличат прогнозируемый дефицит бюджета, который приблизится к уровню 5% от ВВП.

По прогнозам банка, в 2026 году дефицит бюджета составит 3,3% от ВВП, в 2027 году - 3,9% от ВВП, а в 2028 году - 4,8% от ВВП.

Рост бюджетных расходов в ближайшие годы усилит необходимость заимствования средств, и уровень государственного долга в среднесрочной перспективе превысит 51% от ВВП.

По прогнозам Банка Латвии, в 2026 году долг правительства составит 47,9% от ВВП, в 2027 году - 51,3% от ВВП, а в 2028 году - 51,2% от ВВП.

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