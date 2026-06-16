Для Латгалии готовят особый закон: что изменится для востока Латвии

Как сообщили агентству ЛЕТА в Национальном объединении, цель закона - ввести особую систему поддержки для восточных территорий Латвии, которая охватывает самоуправления Латгальского региона планирования и Алуксненский край. В законе предусмотрены инструменты для содействия развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, улучшению инфраструктуры, доступности качественных публичных услуг, а также для укрепления устойчивости и безопасности общества.

Как указал председатель латгальской подкомиссии Эдмундс Тейрумниекс, значение этого закона выходит за рамки вопросов региональной политики. Развитие восточных территорий Латвии сегодня является актуальным вопросом не только для Латгале или приграничных самоуправлений, но и для безопасности, экономического роста и демографии всей страны.

"Если мы хотим сохранить населенное, экономически активное и устойчивое восточное приграничье, нам необходимо особое регулирование с четко определенными механизмами поддержки. Этот закон создаст предпосылки для привлечения инвестиций, создания рабочих мест, качественного образования и инфраструктуры, одновременно укрепляя устойчивость общества и государственную безопасность", - сказал Тейрумниекс.

Как заявили в Национальном объединении, необходимость разработки закона обусловлена длительным социально-экономическим отставанием, с которым сталкиваются регионы на восточной границе. Несмотря на то, что региональное развитие является одной из стратегических целей Национального плана развития Латвии на 2021-2027 годы, регион по-прежнему теряет жителей, объем инвестиций недостаточен, а экономический рост отстает от других регионов страны. Одновременно увеличивается старение общества, в то время как многие молодые, образованные люди предпочитают уезжать, хотя охотно остались бы жить и работать в своем регионе, отмечают в партии.

Закон предусматривает целенаправленную поддержку предпринимательства, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, укрепление специальных экономических зон, содействие доступности жилья, развитие дорожной, цифровой и энергетической инфраструктуры. Также предусмотрено обеспечение доступности качественного образования на всех уровнях, укрепление культурной идентичности и латгальского языка, содействие безопасности и устойчивости информационного пространства.

Закон разработан с участием представителей самоуправлений и неправительственных организаций.