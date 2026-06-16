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Учёные думали, что она исчезла. А потом в лесу нашли зверька весом с ложку соли

© LETA 16 июня, 2026 15:17

Животные 0 комментариев

В Нигерии биолог Ираро Танши держала в руках крошечное существо, которое весило примерно как чайная ложка соли. На вид это была просто маленькая летучая мышь с большими ушами и странным складчатым носом. Но именно этот зверёк стал находкой, ради которой учёные готовы годами ходить по лесам, пещерам и горным тропам.

Это была короткохвостая круглолистная летучая мышь. В дикой природе её не видели с 1970-х годов. Учёные опасались, что вид тихо исчез, пока люди вырубали леса, охотились и уничтожали места, где такие животные могли жить.

Танши нашла её в 2016 году во время полевой экспедиции в заповеднике Афи на юго-востоке Нигерии. Ночью команда ловила летучих мышей возле предполагаемого убежища. Животных было много, но одна мышь сразу показалась необычной. Большие уши, маленькие глаза, нос сложной формы. Биолог открыла определитель и поняла: перед ней вид, который считался почти потерянным.

Позже команда нашла ещё 15 таких мышей. Сейчас колония в районе Афи считается единственной подтверждённой активной колонией этого редкого вида.

Крошечный зверёк выглядит не слишком героически, но устроен как маленький ночной радар. Его складчатый нос помогает ориентироваться в полной темноте с помощью эхолокации. При этом мышь очень чувствительна к шуму и яркому свету, поэтому исследователи используют красный свет и включают его только на короткое время.

После находки Танши столкнулась с другой проблемой. В заповеднике хорошо знали, что нельзя трогать горилл, редких обезьян и крупных животных. А вот летучих мышей многие не воспринимали как тех, кого нужно защищать. Их по-прежнему могли ловить, есть или считать чем-то неприятным и опасным.

Стереотипы тоже мешают. Летучих мышей веками связывали с дурными приметами, колдовством и болезнями. После вспышек Эболы и Covid отношение к ним стало ещё сложнее. Хотя для лесных экосистем эти животные могут быть важнейшими соседями человека, а не героями страшилок.

Танши вместе с коллегами создала организацию по защите малых млекопитающих. Команда занялась не только мышами, но и пожарами, которые уничтожают лес. Для фермеров разработали цветовую систему предупреждений о безопасном выжигании, а также создали группу лесных стражей. По словам биолога, за последние пять лет число пожаров в этом районе резко снизилось.

В 2026 году Танши получила престижную экологическую награду Goldman Environmental Prize. Но сама история началась не с премии. Она началась с момента, когда в пальцах у исследовательницы оказался почти невесомый зверёк, которого наука уже почти списала.

Иногда исчезнувший вид не возвращается с громким рыком. Иногда он просто висит в пещере, весит как ложка соли и ждёт, пока кто-нибудь наконец посмотрит внимательнее.

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