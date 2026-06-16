Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Июня Завтра: Justine, Juta
Доступность

Красота с химическим риском: как выбрать краску для волос и не навредить здоровью

«Семь секретов» 16 июня, 2026 18:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Женщины, да и многие мужчины, регулярно красят волосы. Одни хотят избавиться от малопривлекательной седины, другие выбирают наиболее выигрышный, по их мнению, оттенок. Существуют два основных природных красителя — хна и басма. И натуральное окрашивание сегодня считается мировым трендом. Однако нередко под видом натурального продукта продается химическая смесь, которая может оказаться опасной для здоровья. Что же тогда выбрать?

Издавна для окрашивания волос использовались природные красители. Прежде всего это хна, изготовленная из листьев растения под названием лавсония, а также басма — натуральный краситель, получаемый из сухих листьев индигоферы. Они обладают массой полезных свойств и, в отличие от химических красок, не разрушают структуру волос, а, наоборот, оказывают укрепляющее воздействие. Однако натуральная оригинальная хна дает исключительно рыжий оттенок. Басма же обладает зеленоватым или синеватым тоном. Именно поэтому ее смешивают с той же хной в определенных пропорциях, чтобы получить желаемый цвет. Например, для черного оттенка обычно используют одну часть хны и три части басмы. 

При этом стопроцентного результата натуральные красители не гарантируют. На волосах, ранее прошедших процедуру обесцвечивания или химическую завивку, басма может проявиться слишком ярко. На натуральных светлых локонах она иногда дает зеленоватый, синий или даже красноватый оттенок. И даже если желаемый цвет волос удалось получить, спустя два–три месяца волосы нередко приобретают зеленоватый или синеватый отлив. В качестве натуральных красителей можно использовать заваренную кипятком кожуру грецкого ореха, луковую шелуху. Шалфей, чай и натуральный кофе также придадут волосам легкий оттенок. Но и здесь результат может оказаться непредсказуемым. Куда проще выбрать нужный номер оттенка среди многочисленных коробочек, которыми заставлен соответствующий отдел магазина косметических средств. Тем более что на упаковках часто указаны знакомые слова — «басма» или «хна».

Однако не стоит безоговорочно верить утверждениям производителей и парикмахеров о 100–процентной натуральности продукта. Если средство обещает оттенки вроде рубинового, баклажанного или цвета тициан, это уже говорит о наличии химических красителей и примесей. Настоящая хна не способна давать столь разнообразную палитру. Более того, во многих странах Евросоюза на прилавках магазинов регулярно выявляются товары, в которых химия буквально зашкаливает.

От Литвы до Словении

На интернет–странице Латвийской инспекции здравоохранения www.vi.gov.lv (а это ведомство занимается контролем качества товаров бытовой химии и косметических средств) можно найти список опасных товаров, которым страны ЕС обмениваются через систему оперативного оповещения об опасных потребительских товарах (за исключением продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинского оборудования) RAPEX (Rapid Exchange). В отчетах за 2025 год и начало 2026-го неоднократно фигурировала и краска для волос, в том числе хна. Так, в литовских магазинах обнаружили хну лаосского производства под торговой маркой Fitocosmetic. Ее применение может вызвать риск химического поражения. В Австрии изъяли из продажи индийскую хну Royal Black Henna, в Словении — Indus Valley, а в Польше — Khadi и Natural Hair Color черного и темно–коричневого оттенков. Во всех случаях специалисты выявили либо микробиологическое загрязнение, либо повышенное содержание химического красителя — парафенилендиамина (PPD, урзол). Это вещество широко используется в промышленности, в частности для окраски меха и кожи. Благодаря небольшой молекулярной массе оно легко и быстро проникает в структуру волос и верхние слои кожи. Парафенилендиамин входит в перечень самых сильных аллергенов в мире. Он токсичен при вдыхании, проглатывании и контакте с кожей, способен вызывать раздражение глаз и дыхательных путей, аллергические реакции, а также представлять опасность для плода во время беременности.

В странах ЕС использование PPD в красках для волос разрешено. Считается, что кожа головы менее чувствительна, кроме того, жир, который выделяет кожа головы, действует как защитный барьер от воздействия парафенилендиамина. Но потребитель должен соблюдать определенные ограничения. Содержание урзола в краске для волос не должно превышать 6%, а производитель обязан сообщать о мерах предосторожности при работе с такой краской: использовать перчатки, избегать попадания средства на кожу и обязательно проводить тест на чувствительность. В информационном вкладыше должно быть указано, что такую краску нельзя применять для окрашивания бровей и ресниц. Между тем в образцах, изъятых в Австрии и Словении, содержание PPD составляло 7,6% и 7,3% соответственно.

В Литве в «натуральной» краске выявили повышенное содержание феноксиэтанола (Phenoxyethanol) — популярного косметического консерванта, обладающего прекрасными антибактериальными и консервирующими свойствами. Это вещество разрешено использовать в концентрации не более 1%. Однако в проверенном образце его содержание достигало 1,4%. Кроме того, феноксиэтанол запрещен в органической и натуральной косметике.

Блондинкам и брюнеткам на заметку

Самой вредной с точки зрения изменения структуры волоса считается краска оттенков блонда. Да, блондинки с каждым окрашиванием причиняют огромный вред своим волосам. Даже несмотря на современные разработки, на сегодняшний день наука не придумала безопасную осветляющую краску. Осветление волос неизбежно связано с разрушением природного пигмента волоса и изменением его структуры. Поэтому после процедуры блондирования волосы часто становятся сухими, ломкими, тусклыми и теряют естественный блеск. Такие волосы нуждаются в усиленном уходе, который проводится при помощи различных восстанавливающих питательных масок, сывороток, масел, специальных шампуней и бальзамов.

Опасения специалистов вызывает и радикально черная краска для волос (различные оттенки брюнета сюда не относятся). Согласно исследованиям, проведенным в США, в некоторых черных красках содержатся вредные химические соединения, которые способны накапливаться в организме и при регулярном использовании могут нанести непоправимый вред организму человека. Канцерогенное химическое соединение имеет свой шифр: 4–ABP. Ученые обнаружили его в восьми из десяти исследованных образцов. Предполагается, что при регулярном использовании это вещество способно накапливаться в организме.

Что же делать?

Любая краска для волос может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому специалисты советуют перед окрашиванием обязательно проводить тест на чувствительность кожи. Небольшое количество средства нужно нанести на внутреннюю часть локтевого сгиба и оставить на сутки. Если за это время не появились покраснение, зуд или жжение, краску можно использовать. Предпочтение лучше отдавать качественным органическим краскам. Они стоят дороже, но зато волосам вредят гораздо меньше. В них хоть и есть химия, но в значительно меньших количествах.

Александр ФЕДОТОВ.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Вырвался из рук мамы и бросился на дорогу: в Риге машина сбила пятилетнего ребенка
Важно

Вырвался из рук мамы и бросился на дорогу: в Риге машина сбила пятилетнего ребенка (2)

Следующий пошёл: ещё один банк отменяет обслуживание на русском раньше осени
Важно

Следующий пошёл: ещё один банк отменяет обслуживание на русском раньше осени (5)

Трамваи полностью остановились: в центре Риги транспортный коллапс
Важно

Трамваи полностью остановились: в центре Риги транспортный коллапс

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Продукты подорожают — это неизбежно: эксперты назвали две причины

Важно 20:19

Важно 0 комментариев

Эксперты считают, что подорожание продуктов питания неизбежно. Причина не только в росте цен на энергоресурсы — существенное влияние на расходы фермеров оказывают и цены на минеральные удобрения. С начала войны они стали одной из главных проблем для европейских аграриев. В связи с этим Европейская комиссия готовит меры поддержки, которые должны помочь компенсировать расходы и сохранить объемы производства продовольствия, сообщает 360TV Ziņas.

Эксперты считают, что подорожание продуктов питания неизбежно. Причина не только в росте цен на энергоресурсы — существенное влияние на расходы фермеров оказывают и цены на минеральные удобрения. С начала войны они стали одной из главных проблем для европейских аграриев. В связи с этим Европейская комиссия готовит меры поддержки, которые должны помочь компенсировать расходы и сохранить объемы производства продовольствия, сообщает 360TV Ziņas.

Читать
Загрузка

Квартира должна приносить доход: как сдать жильё в аренду и не оказаться в убытке

Бизнес 20:11

Бизнес 0 комментариев

Давно прошли те времена, когда человек бесплатно получал квартиру в доме от предприятия, на котором работал. В 90-х годах прошлого века для многих единственным выгодным вложением приватизационных сертификатов стало приобретение в собственность жилья, ранее принадлежавшего государству. Сегодня многие владельцы такой недвижимости получают дополнительный доход, сдавая квартиры в аренду. Тем более что более молодому поколению бесплатное жилье уже никто не предоставляет, а купить собственную квартиру доходы позволяют далеко не всем. Поэтому аренда жилья остается востребованной. Однако и у квартировладельцев, и у арендаторов здесь хватает подводных камней.

Давно прошли те времена, когда человек бесплатно получал квартиру в доме от предприятия, на котором работал. В 90-х годах прошлого века для многих единственным выгодным вложением приватизационных сертификатов стало приобретение в собственность жилья, ранее принадлежавшего государству. Сегодня многие владельцы такой недвижимости получают дополнительный доход, сдавая квартиры в аренду. Тем более что более молодому поколению бесплатное жилье уже никто не предоставляет, а купить собственную квартиру доходы позволяют далеко не всем. Поэтому аренда жилья остается востребованной. Однако и у квартировладельцев, и у арендаторов здесь хватает подводных камней.

Читать

Одолжил деньги — потерял друга: латвийцы поделились личным опытом

Важно 20:01

Важно 0 комментариев

История о том, стоит ли одалживать деньги друзьям, вызвала бурную дискуссию в латвийском сегменте Threads. Многие пользователи признались, что невозвращенные долги стоили им дружбы, а некоторые после такого опыта готовы помогать только самым близким родственникам.

История о том, стоит ли одалживать деньги друзьям, вызвала бурную дискуссию в латвийском сегменте Threads. Многие пользователи признались, что невозвращенные долги стоили им дружбы, а некоторые после такого опыта готовы помогать только самым близким родственникам.

Читать

Звезда умерла — и, возможно, родила новую Вселенную. Физики предложили альтернативу чёрной дыре

Наука 19:12

Наука 0 комментариев

Когда гигантская звезда умирает, её финал кажется давно известным сценарием. Топливо заканчивается, гравитация побеждает, материя сжимается — и появляется чёрная дыра, один из самых загадочных объектов во Вселенной.

Когда гигантская звезда умирает, её финал кажется давно известным сценарием. Топливо заканчивается, гравитация побеждает, материя сжимается — и появляется чёрная дыра, один из самых загадочных объектов во Вселенной.

Читать

Доклад: флагманский европейский ИИ Mistral распространяет российскую пропаганду

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Все четыре модели Mistral, оцененные Институтом эстонского языка, были признаны склонными к использованию российской пропаганды в своих ответах. Как показало новое исследование, самая заметная модель искусственного интеллекта (ИИ) в Европе входит в число наиболее уязвимых к российской пропаганде. 

Все четыре модели Mistral, оцененные Институтом эстонского языка, были признаны склонными к использованию российской пропаганды в своих ответах. Как показало новое исследование, самая заметная модель искусственного интеллекта (ИИ) в Европе входит в число наиболее уязвимых к российской пропаганде. 

Читать

Парамедики против помощников врачей: в здравоохранении назревает спор

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

На заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью во вторник разгорелись споры вокруг инициативы Министерства здравоохранения (МЗ) не только обновить стандарт профессии помощника врача, но и создать отдельный стандарт профессии парамедика.

На заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью во вторник разгорелись споры вокруг инициативы Министерства здравоохранения (МЗ) не только обновить стандарт профессии помощника врача, но и создать отдельный стандарт профессии парамедика.

Читать

Что бы ещё российского запретить? Правительство подготовило список

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Кабинет министров Латвии планирует расширить перечень сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещённых к ввозу из России и Белоруссии. Это следует из поддержанного правительством во вторник письма, подготовленного Министерством земледелия.

Кабинет министров Латвии планирует расширить перечень сельскохозяйственной продукции и кормов, запрещённых к ввозу из России и Белоруссии. Это следует из поддержанного правительством во вторник письма, подготовленного Министерством земледелия.

Читать