Красота с химическим риском: как выбрать краску для волос и не навредить здоровью

Издавна для окрашивания волос использовались природные красители. Прежде всего это хна, изготовленная из листьев растения под названием лавсония, а также басма — натуральный краситель, получаемый из сухих листьев индигоферы. Они обладают массой полезных свойств и, в отличие от химических красок, не разрушают структуру волос, а, наоборот, оказывают укрепляющее воздействие. Однако натуральная оригинальная хна дает исключительно рыжий оттенок. Басма же обладает зеленоватым или синеватым тоном. Именно поэтому ее смешивают с той же хной в определенных пропорциях, чтобы получить желаемый цвет. Например, для черного оттенка обычно используют одну часть хны и три части басмы.

При этом стопроцентного результата натуральные красители не гарантируют. На волосах, ранее прошедших процедуру обесцвечивания или химическую завивку, басма может проявиться слишком ярко. На натуральных светлых локонах она иногда дает зеленоватый, синий или даже красноватый оттенок. И даже если желаемый цвет волос удалось получить, спустя два–три месяца волосы нередко приобретают зеленоватый или синеватый отлив. В качестве натуральных красителей можно использовать заваренную кипятком кожуру грецкого ореха, луковую шелуху. Шалфей, чай и натуральный кофе также придадут волосам легкий оттенок. Но и здесь результат может оказаться непредсказуемым. Куда проще выбрать нужный номер оттенка среди многочисленных коробочек, которыми заставлен соответствующий отдел магазина косметических средств. Тем более что на упаковках часто указаны знакомые слова — «басма» или «хна».

Однако не стоит безоговорочно верить утверждениям производителей и парикмахеров о 100–процентной натуральности продукта. Если средство обещает оттенки вроде рубинового, баклажанного или цвета тициан, это уже говорит о наличии химических красителей и примесей. Настоящая хна не способна давать столь разнообразную палитру. Более того, во многих странах Евросоюза на прилавках магазинов регулярно выявляются товары, в которых химия буквально зашкаливает.

От Литвы до Словении

На интернет–странице Латвийской инспекции здравоохранения www.vi.gov.lv (а это ведомство занимается контролем качества товаров бытовой химии и косметических средств) можно найти список опасных товаров, которым страны ЕС обмениваются через систему оперативного оповещения об опасных потребительских товарах (за исключением продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинского оборудования) RAPEX (Rapid Exchange). В отчетах за 2025 год и начало 2026-го неоднократно фигурировала и краска для волос, в том числе хна. Так, в литовских магазинах обнаружили хну лаосского производства под торговой маркой Fitocosmetic. Ее применение может вызвать риск химического поражения. В Австрии изъяли из продажи индийскую хну Royal Black Henna, в Словении — Indus Valley, а в Польше — Khadi и Natural Hair Color черного и темно–коричневого оттенков. Во всех случаях специалисты выявили либо микробиологическое загрязнение, либо повышенное содержание химического красителя — парафенилендиамина (PPD, урзол). Это вещество широко используется в промышленности, в частности для окраски меха и кожи. Благодаря небольшой молекулярной массе оно легко и быстро проникает в структуру волос и верхние слои кожи. Парафенилендиамин входит в перечень самых сильных аллергенов в мире. Он токсичен при вдыхании, проглатывании и контакте с кожей, способен вызывать раздражение глаз и дыхательных путей, аллергические реакции, а также представлять опасность для плода во время беременности.

В странах ЕС использование PPD в красках для волос разрешено. Считается, что кожа головы менее чувствительна, кроме того, жир, который выделяет кожа головы, действует как защитный барьер от воздействия парафенилендиамина. Но потребитель должен соблюдать определенные ограничения. Содержание урзола в краске для волос не должно превышать 6%, а производитель обязан сообщать о мерах предосторожности при работе с такой краской: использовать перчатки, избегать попадания средства на кожу и обязательно проводить тест на чувствительность. В информационном вкладыше должно быть указано, что такую краску нельзя применять для окрашивания бровей и ресниц. Между тем в образцах, изъятых в Австрии и Словении, содержание PPD составляло 7,6% и 7,3% соответственно.

В Литве в «натуральной» краске выявили повышенное содержание феноксиэтанола (Phenoxyethanol) — популярного косметического консерванта, обладающего прекрасными антибактериальными и консервирующими свойствами. Это вещество разрешено использовать в концентрации не более 1%. Однако в проверенном образце его содержание достигало 1,4%. Кроме того, феноксиэтанол запрещен в органической и натуральной косметике.

Блондинкам и брюнеткам на заметку

Самой вредной с точки зрения изменения структуры волоса считается краска оттенков блонда. Да, блондинки с каждым окрашиванием причиняют огромный вред своим волосам. Даже несмотря на современные разработки, на сегодняшний день наука не придумала безопасную осветляющую краску. Осветление волос неизбежно связано с разрушением природного пигмента волоса и изменением его структуры. Поэтому после процедуры блондирования волосы часто становятся сухими, ломкими, тусклыми и теряют естественный блеск. Такие волосы нуждаются в усиленном уходе, который проводится при помощи различных восстанавливающих питательных масок, сывороток, масел, специальных шампуней и бальзамов.

Опасения специалистов вызывает и радикально черная краска для волос (различные оттенки брюнета сюда не относятся). Согласно исследованиям, проведенным в США, в некоторых черных красках содержатся вредные химические соединения, которые способны накапливаться в организме и при регулярном использовании могут нанести непоправимый вред организму человека. Канцерогенное химическое соединение имеет свой шифр: 4–ABP. Ученые обнаружили его в восьми из десяти исследованных образцов. Предполагается, что при регулярном использовании это вещество способно накапливаться в организме.

Что же делать?

Любая краска для волос может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому специалисты советуют перед окрашиванием обязательно проводить тест на чувствительность кожи. Небольшое количество средства нужно нанести на внутреннюю часть локтевого сгиба и оставить на сутки. Если за это время не появились покраснение, зуд или жжение, краску можно использовать. Предпочтение лучше отдавать качественным органическим краскам. Они стоят дороже, но зато волосам вредят гораздо меньше. В них хоть и есть химия, но в значительно меньших количествах.

Александр ФЕДОТОВ.