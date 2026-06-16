Полностью освобожден: Ринкевич воспользовался правом на помилование

На данный момент Ринкевич помиловал 21 человека и рассмотрел 378 прошений о помиловании от осужденных.

Прошение о помиловании можно подать после вступления приговора суда в законную силу, за исключением случаев, когда человек осужден за тяжкое или особо тяжкое преступление к лишению свободы.

Если человек осужден за тяжкое преступление, обратиться с просьбой о помиловании он может после фактического отбытия не менее половины назначенного срока наказания.

В случае осуждения за особо тяжкое преступление прошение можно подать после отбытия не менее двух третей срока лишения свободы. Если же человеку назначено пожизненное заключение, до подачи прошения он должен фактически отбыть не менее 20 лет наказания.

Предыдущий президент Латвии Эгилс Левитс за время своего пребывания в должности рассмотрел 409 прошений о помиловании и удовлетворил 21 из них. Бывший президент Раймонд Вейонис рассмотрел 697 прошений и поддержал 22. Больше всего прошений рассмотрел Гунтис Улманис — за годы своего президентства он изучил 3391 прошение о помиловании, из которых удовлетворил 219.