Питание пациентов по-латвийски: контракты, штрафы и 25 миллионов евро

Именно этот поставщик ранее уже обслуживал больницу. В прошлые годы Продовольственно-ветеринарная служба выявляла нарушения в работе пищеблока, компании назначались штрафы, а между сторонами возникали споры по поводу коммунальных платежей и индексации цен. В итоге больница отказалась от взыскания более 139 тысяч евро.

Первый контракт был заключен в 2022 году с объединением компаний, в которое входила SIA «CNC». Конкуренция тогда фактически отсутствовала — на конкурс поступило только одно предложение. В 2025 году RAKUS объявила новый тендер, объяснив это ростом числа пациентов и необходимостью обновить условия закупки.

Внимание привлекают и изменения в требованиях к участникам конкурса. Если в 2022 году необходимо было предоставить положительные отзывы о выполнении аналогичных контрактов, то в новом тендере главным критерием стал сам факт наличия опыта. Требование подтверждать качество работы фактически исчезло.

В 2025 году стороны также подписали дополнительное соглашение к старому договору. Поставщик потребовал повысить стоимость услуг на 9,7%, и больница признала это требование обоснованным. Одновременно RAKUS ранее начислила компании штрафы на 26 300 евро и выставила счета за подогрев воды на 113 543 евро. В результате стороны отказались от взаимных претензий на общую сумму почти 140 тысяч евро.

Не меньше вопросов вызывает и стоимость питания. Если в 2022 году один пациент обходился больнице в 9,09 евро в сутки, то в новом конкурсе SIA «CNC» предложила цену 7,80 евро — примерно на 14% ниже. Это произошло на фоне роста цен на продукты, энергоносители, зарплаты и логистику. При этом сама RAKUS ранее заявляла, что реальная стоимость питания составляет не менее 11 евро в день на человека.

Результаты тендера были оспорены компанией SIA «Baltic Restaurants Catering», которая поставила под сомнение обоснованность столь низкой цены. После повторной оценки больница признала предложение SIA «CNC» экономически оправданным.

Пока новый конкурс проходил согласования, стоимость старого контракта была дополнительно увеличена на 1,16 млн евро, достигнув 12,8 млн евро без НДС.

В итоге сложилась ситуация, при которой действующий поставщик получил дополнительное финансирование по старому договору, больница отказалась от взыскания штрафов и коммунальных платежей, а затем та же компания выиграла новый пятилетний контракт на 25 миллионов евро. Формально все решения могут соответствовать закону, однако вопросы о прозрачности закупки и эффективности контроля за расходованием государственных средств остаются открытыми.