Пределы американской мощи: что показало соглашение Трампа с Ираном

Она нанесла ущерб союзам с нефтедобывающими арабскими монархиями Персидского залива, чьей бизнес-модели островков стабильности на неспокойном Ближнем Востоке для восстановления потребуются долгие годы.

В частных беседах их официальные лица уже говорят о диверсификации своих союзов и о необходимости найти способы сосуществовать со своим соседом Ираном. Китай внимательно наблюдал за тем, как Соединенные Штаты расходовали трудновосполнимые запасы оружия и достигли пределов своих возможностей.

Если в последнюю минуту не возникнет новых препятствий, это соглашение положит конец войне, которая была основана на неверной оценке Соединенными Штатами и Израилем силы своего врага в Тегеране. Это вызовет огромное облегчение у всех тех, чью жизнь война перевернула с ног на голову, начиная с мирных жителей, оказавшихся на линии огня.

Соглашение вновь открывает Ормузский пролив, заявляет Трамп, облегчая давление на мировую экономику и реальную жизнь сотен миллионов людей по всему миру, находящихся в тяжелом положении.

На Ближнем Востоке погибли тысячи людей. Были разрушены дома и предприятия. Последствия для производства удобрений, зависящего от поставок, осуществляемых через пролив, могут привести к тому, что жители бедных стран в конце года будут страдать от голода, причем особенно пострадает Африка к югу от Сахары.

Это соглашение не является мирным договором. Полный текст, который, по словам переговорщиков, состоит из 14 пунктов на двух страницах, пока не опубликован. Однако помимо возобновления работы Ормузского пролива, меморандум о взаимопонимании продлевает перемирие и снимает блокаду иранских портов со стороны ВМС США.

Наиболее сложные вопросы отложены для будущих переговоров. В повестку дня войдут будущее иранской ядерной программы и степень ослабления санкций, которое страна получит в обмен на уступки. Наконец-то в войне, которую США и Израиль начали 28 февраля, была поставлена точка.

Теперь вернемся к 27 февраля, когда американские и израильские войска готовились к удару, вооружая свои самолеты, проводя инструктаж экипажей и программируя цели для ракет.

В Женеве Иран и США участвовали в переговорах — как говорили миру, крайне важных и направленных на достижение контроля над ядерными планами Ирана.

Ормузский пролив был открыт, обеспечивая поставки около 20% мировых потребностей в нефти и природном газе, а также побочных продуктов нефтехимической промышленности, ставших жизненно важными компонентами современной жизни, включая сельскохозяйственные удобрения и полупроводники.

Меморандум о взаимопонимании открывает путь дипломатам для возобновления переговоров по ядерной программе и для прохода судов через пролив. Ровно в таком положении они находились за 24 часа до того, как США и Израиль вступили в войну.

В ходе первой из серии сокрушительных внезапных атак Израиль уничтожил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и его ближайших советников. Примерно в то же время, как показали многочисленные расследования, американский удар сравнял с землей школу в Минабе на юге Ирана. Погибло более 150 мирных жителей, в том числе по меньшей мере 120 школьников, в основном девочек в возрасте до 12 лет.

И Трамп, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступили с видеообращениями, объявив о начале войны, которая, по их мнению, должна была быть короткой, сфокусированной и победоносной. Это было колоссальное заблуждение.

В своих речах они предсказывали падение режима в Тегеране. Вместо этого борьба за выживание укрепила режим. Его худшим кошмаром была полномасштабная попытка смены режима со стороны США и Израиля. Эта попытка произошла и провалилась. Выжившие в Тегеране руководители набрались смелости.

Хаменеи и его советников быстро заменили: его сын Моджтаба стал верховным лидером, а командование перешло к молодому поколению командиров, в котором доминировали высокопоставленные лидеры Корпуса стражей Исламской революции. Они столь же пронизаны идеологией, как и старая гвардия, но менее осторожны и готовы идти на риск в том, что они справедливо считают борьбой за выживание исламского режима в Иране.

Они довели до совершенства тщательно спланированную стратегию по перекрытию Ормузского пролива и нанесению ударов по арабским соседям Ирана, а также по американским войскам и базам, и по самому Израилю. Воинственная риторика министра обороны США Питера Хегсета, утверждавшего, что американская мощь парализовала вооруженные силы Ирана, оказалась преувеличенной и несоответствующей действительности.

Израиль был полноправным партнером США в этой войне. Однако он был исключен из переговоров по меморандуму о взаимопонимании и с тревогой наблюдает за развитием событий.

28 февраля Нетаньяху заявил, что всю свою политическую жизнь он ждал шанса уничтожить Исламскую Республику, которую он считает самым опасным врагом Израиля. Теперь его критикуют политические оппоненты за то, что он подверг страну опасности.

Нетаньяху предстоит иметь дело с обвинениями и последствиями войны до быстро приближающихся всеобщих выборов, которые должны состояться до конца октября.

Потенциальный камень преткновения — заявленная Израилем решимость продолжать оккупацию обширной территории на юге Ливана, откуда он изгнал гражданское население и где уничтожил тысячи зданий. Министр обороны Израиля заявил, что страна будет продолжать оккупацию территорий в Ливане, Сирии и Газе «бессрочно».

На Нетаньяху оказывают давление как сторонники жесткой линии в его кабинете, так и политические оппоненты, требуя проведения более активных наступательных действий в Ливане. Некоторые призывают к аннексии юга страны. Ему придется взвесить, может ли он позволить себе рискнуть нанести еще больший ущерб отношениям Израиля с США, пойдя наперекор Трампу, который в нескольких интервью американской прессе давал выход своему недовольству Нетаньяху.

Израильский авиаудар по южным пригородам Бейрута в воскресенье был явной попыткой сорвать переговоры в критический момент. Вместо этого он, похоже, ускорил их, так как время для переговоров, по всей видимости, истекало.

Сейчас появилось время, чтобы передохнуть. Слишком рано делать вывод о том, что меморандум о взаимопонимании может перерасти в грандиозную сделку между США и Ираном. Такая сделка могла бы преобразить Ближний Восток. Но идеология и полное отсутствие доверия делают это далекой несбыточной мечтой.

Это стало печальным событием для всех вовлеченных сторон. Иранский народ, которому 28 февраля Трамп обещал видение свободы, по-прежнему находится под властью безжалостного режима, в январе убившего тысячи своих сограждан за протесты на улицах.

Америка сохраняет огромную экономическую и военную мощь. Но импульсивное решение Трампа начать войну против Ирана выглядит как действие сверхдержавы, которая изо всех сил пытается сохранить свое доминирование в меняющемся мире.