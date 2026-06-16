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Не чиа: маленькое семя, которое в животе превращается в гель

Редакция PRESS 16 июня, 2026 16:11

Азбука здоровья 0 комментариев

Cемена чиа давно захватили соцсети. Их кладут в йогурт, превращают в пудинг, фотографируют в красивых банках и называют суперфудом. Но рядом с ними есть куда менее гламурный продукт, который умеет устраивать настоящий фокус со стаканом воды.

Это псиллиум.

Обычно он продаётся в виде порошка или шелухи. На вид ничего особенного: светлая растительная пыль, которую легко перепутать с обычной добавкой для пищеварения. Но стоит смешать псиллиум с водой, как он начинает густеть и превращаться в гелеобразную массу.

Именно в этом весь секрет.

Псиллиум почти полностью состоит из растворимой клетчатки. В кишечнике она впитывает воду и образует мягкий гель. Этот гель может замедлять всасывание сахаров, помогать дольше чувствовать сытость и поддерживать работу кишечника. Поэтому псиллиум часто входит в состав добавок, которые используют при запорах, нерегулярном стуле и некоторых проблемах с пищеварением.

Есть у него и ещё одна важная репутация. Растворимая клетчатка может помогать снижать уровень “плохого” холестерина. Механизм звучит почти как бытовая химия внутри организма: клетчатка связывает желчные кислоты, организм выводит их, а затем вынужден использовать больше холестерина для производства новых.

Но у этого полезного порошка есть характер. Его нельзя просто зачерпнуть ложкой и героически проглотить. Псиллиум обязательно смешивают с большим количеством воды или другой жидкости и выпивают быстро, пока он не стал слишком густым. Если воды мало, он может разбухнуть не там, где нужно.

Медики советуют начинать осторожно, особенно если в обычном рационе мало клетчатки. Слишком резкий старт может дать вздутие, спазмы и неприятные ощущения в животе. Лучше начинать с маленькой дозы и постепенно увеличивать количество, одновременно следя за питьём.

Псиллиум можно размешивать в воде, добавлять в йогурт, кашу или овсянку. Иногда его используют даже в веганской выпечке как замену яйца, потому что он хорошо связывает массу. Но главный эффект всё равно остаётся в простом трюке: порошок плюс вода, и через несколько минут перед вами уже не напиток, а густой гель.

Людям, которые принимают лекарства, имеют проблемы с глотанием, кишечником, диабетом или хронические заболевания, лучше сначала обсудить псиллиум с врачом или фармацевтом. Это не конфета для экспериментов, а активная пищевая добавка.

Самое смешное, что у этого продукта нет модного вида. Он не просится в Instagram, не выглядит как десерт и не обещает чудес за три дня. Но иногда самый скучный порошок на кухонной полке оказывается тем самым маленьким ингредиентом, который умеет удивить сильнее раскрученного суперфуда.

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