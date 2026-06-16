Трамп добился своего? Европарламент одобрил торговую сделку с США

Страны ЕС уже одобрили соглашение, поэтому голосование в Европарламенте стало последним политическим шагом перед его вступлением в силу. За документ проголосовали около 440 депутатов, против выступил 151 парламентарий, еще 50 воздержались.

Для окончательного вступления соглашения в силу остается формальное утверждение государствами-членами ЕС и публикация документа в Официальном журнале Европейского союза.

Президент США Дональд Трамп ранее предупреждал, что может повысить пошлины на импорт из ЕС, если блок не завершит процесс ратификации до 4 июля.

Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристине Лиепиня, депутаты приняли два законодательных акта, необходимых для реализации тарифного соглашения между ЕС и США.

Первый регламент был одобрен 440 голосами «за», при 151 голосе «против» и 50 воздержавшихся. Он отменяет пошлины на всю американскую промышленную продукцию и предоставляет льготный доступ на рынок ЕС многим видам американских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции.

Второй регламент поддержали 444 депутата, против выступили 152, воздержались 54. Документ продлевает беспошлинный режим импорта американских омаров в ЕС и распространяет его также на переработанную продукцию из омаров.

Регламент, касающийся промышленной и сельскохозяйственной продукции, будет действовать до 31 декабря 2029 года. До 30 июня 2029 года Европейская комиссия проведет оценку влияния соглашения на промышленность, сельское хозяйство и малый и средний бизнес ЕС, а также проанализирует изменения в торговле с третьими странами. При необходимости Комиссия сможет предложить продлить действие регламента.

В августе 2025 года США расширили список стальной и алюминиевой продукции, облагаемой пошлинами, включив в него еще 407 товарных категорий. Европарламент посчитал, что это усиливает нестабильность в торговле, и настоял на включении данного вопроса в основной регламент.

Европейская комиссия получит право приостановить действие тарифных льгот, если после 31 декабря 2026 года США продолжат применять к европейской стальной и алюминиевой продукции пошлины выше 15%. До 1 декабря 2026 года Комиссия должна представить Европарламенту и Совету ЕС отчет по этой ситуации.

Кроме того, Еврокомиссия сможет отменить льготный тарифный режим, если США не восстановят для ряда товаров из ЕС режим, предусматривавший до 24 февраля 2026 года максимальную ставку пошлины в 15%.

Европарламент и Совет ЕС также договорились о создании защитного механизма на случай, если льготный тарифный режим США приведет к такому росту импорта, который может нанести серьезный ущерб промышленности или сельскому хозяйству Евросоюза.

Еврокомиссия сможет начать проверку как по собственной инициативе, так и на основании информации от государств-членов или Европарламента. Кроме того, раз в квартал она будет информировать Европарламент и Совет ЕС об изменениях объемов и стоимости экспорта американских товаров, подпадающих под действие новых регламентов.