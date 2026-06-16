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Корабль РФ сделал предупредительный выстрел в Ла-Манше: СМИ

Euronews 16 июня, 2026 20:37

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Моряки, предположительно, российского корабля сделали предупредительный выстрел в сторону зарегистрированной в Великобритании яхты в Ла-Манше, сообщили агентства PA и AFP. Речь могла идти об "Адмирале Григоровиче".

Моряки, предположительно, российского сторожевого корабля "Адмирал Григорович", могли сделать предупредительный выстрел в сторону зарегистрированной в Великобритании яхты, которая подошла к нему в Ла-Манше. О выстреле во вторник, 16 июня, сообщили агентства PA и AFP.

По предварительным данным, корабль находился между британским островом Уайт (примерно в 20 морских милях к югу от него) и побережьем Нормандии. 

"Мы расследуем сообщения об инциденте в Ла-Манше", - заявил представитель министерства обороны Великобритании.

Почему яхта приближалась к российскому военному кораблю, не уточняется. Российская сторона пока не прокомментировала инцидент.

Ранее ВМС Великобритании впервые перехватили танкер "теневого флота" России Smyrtos, который пытался пройти через пролив Ла-Манш, сообщили премьер-министр страны Кир Стармер и министерство обороны в Лондоне. Операция проходила при взаимодействии с Францией и длилась шесть часов.

После задержания британскими военно-морскими силами российского танкера в проливе Ла-Манш сразу несколько подсанкционных танкеров, направлявшихся к каналу, резко изменили курс. Об этом сообщило 14 июня онлайн-издание The Insider, опираясь на данные морского мониторингового сервиса Starboard Maritime Intelligence.

Оно называло четыре танкера под флагами Камеруна и Сьерра-Леоне, которые развернулись и не стали приближаться к Ла-Маншу - Lion I, C Viking, Sona и Maini. Два из них шли со стороны Северного моря, а два - из Северной Атлантики.
Все эти четыре судна фигурируют в базе украинской разведки как участники перевозок российской нефти, против них введены западные санкции, писало The Insider.

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